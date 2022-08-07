«Проблема крайне острая»: как накаляется ситуация в отношениях между США и Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные манёвры КНР якобы несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань и ведут к обострению ситуации. Кроме того, он назвал «безответственным шагом» Пекина разрыв отношений с американской стороной по ряду направлений. Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что поездка Пелоси на Тайвань обернётся для Вашингтона серьёзными последствиями. По мнению экспертов, ситуация только обострит отношения между Пекином и Вашингтоном. На этом фоне Китай будет наращивать связи с Москвой, считают аналитики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные манёвры КНР якобы несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань и ведут к обострению ситуации. Об этом Блинкен сообщил во время совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой Энрике Манало.

«С одной стороны, имеем мирный визит спикера Пелоси и других членов конгресса на Тайвань… С другой — применение (якобы в ответ на данный визит) китайской военной силы; пуск 11 баллистических ракет, пять из которых, как сообщает Япония, прилетели в море вблизи самой Японии; военные манёвры, в том числе те, из-за которых возникла угроза затруднения прохода судов через Тайваньский пролив, чрезвычайно важный для мировой торговли», — заявил Блинкен.

По словам госсекретаря США, ему очевидна «тотальная непропорциональность» между «мирным визитом» и «обостряющими ситуацию» военными манёврами.

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Кроме того, Блинкен назвал «безответственным шагом иного рода» прекращение Китаем работы в восьми различных сферах, где КНР и США «удавалось сотрудничать».

«Сюда входят несколько каналов (взаимодействия. — RT) на уровне вооружённых сил, крайне необходимых во избежание недопониманий и кризиса, а также сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и оборотом наркотиков, которое помогает обеспечивать безопасность людей в США, Китае и не только. Китайская сторона также приостановила всяческое сотрудничество с США по вопросам климата», — посетовал глава Госдепа.

При этом он считает, что эскалация ситуации в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем не отвечает интересам Тайваня, региона или национальной безопасности самих Соединённых Штатов. Кроме того, по словам Блинкена, ситуация в Тайваньском проливе во многом влияет на весь мир, поскольку через него в этом году «проходит почти половина мирового контейнерного флота, около 90% крупнейших в мире судов».

Стоит отметить, что накануне глава МИД Китая Ван И во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пномпене подчеркнул, что Китай будет вынужден «жёстко отреагировать» на поездку Пелоси на Тайвань и этот визит обернётся для Вашингтона серьёзными последствиями.

«Эта вульгарная комедия обязательно обернётся для США серьёзными последствиями, всю ответственность за которые несёт Вашингтон», — приводит ТАСС слова главы МИД Китая.

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань

AFP

© Handout / Taiwan Presidential Office

По словам Ван И, «торопливый визит» Пелоси на Тайвань стал серьёзным нарушением принципа «одного Китая» и американо-китайских двусторонних договорённостей.

«Это серьёзное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР», — заявил китайский дипломат, подчеркнув, что «ни одна страна на сможет отколоть Тайвань от Китая».

Ван И также отметил, что Пекин обратил внимание на своевременное заявление, опубликованное в связи с этой ситуацией МИД РФ, в котором визит Пелоси называется явной провокацией «в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР».

Развитие ситуации

Напомним, спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань с визитом 2 августа, став самым высокопоставленным американским чиновником из тех, которые посетили остров за последние 25 лет. На Тайване она пробыла меньше суток, встретившись с главой администрации Цай Инвэнь и посетив парламент.

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В китайском МИД выразили протест в связи с прилётом делегации во главе с Пелоси на Тайвань, и буквально через несколько часов пресс-служба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщила о начале учений в районе острова.

Позднее, 6 августа, Минобороны Тайваня сообщило, что в рамках масштабных учений армия КНР направила к острову 20 самолётов, в частности истребители J-11, J-16, Су-30, тяжёлый военно-транспортный самолёт Y-20 и противолодочный самолёт Y-8, а также 14 военных кораблей.

Помимо проведения военных манёвров, Китай анонсировал введение санкций против Нэнси Пелоси и её ближайших родственников из-за поездки спикера на остров. Об этом сообщили в МИД КНР. О каких именно рестрикциях идёт речь, в заявлении ведомства не уточняется.

Кроме того, Пекин отменил ряд переговоров с Вашингтоном, в частности встречу представителей минобороны КНР и США.

«Совершенно неприемлемо»

По мнению научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александра Лукина, в ситуации вокруг визита Пелоси на Тайвань и уже видимых последствий такого турне безответственными можно назвать лишь действия американской стороны, а не вынужденные меры КНР, как утверждает Блинкен.

«Отношения между Китаем и Соединёнными Штатами резко обострились и продолжают стремительно ухудшаться, поскольку приезд спикера палаты представителей конгресса США на остров нарушает международные договорённости двух стран, в частности, обязательство Вашингтона осуществлять лишь неофициальные отношения с Тайванем. Визит третьего лица во властной иерархии США — это уже контакты высокого уровня», — пояснил Лукин в беседе с RT.

Впрочем, эксперт назвал достаточно сдержанной реакцию Китая на визит Пелоси и последующие шаги КНР по сокращению контактов с Соединёнными Штатами.

Учения Народно-освободительной армии Китая в районе Тайваня

AFP

© Hector RETAMAL

«Некоторые эксперты считали, что Китай начнёт военную операцию против Тайваня. Но пока в КНР ограничились проведением масштабных военных учений в районе острова и прекращением контактов в ряде областей двустороннего сотрудничества», — отметил Лукин.

Однако аналитик не исключил, что принятые Китаем меры — только начало реакции КНР на посещение Пелоси Тайваня.

«Китай говорит о серьёзных последствиях, однако какими именно они будут, сказать наверняка достаточно сложно. Пока мы видим отмену ряда переговоров с США по некоторым линиям. Но ограничится ли этим Пекин — большой вопрос. К примеру, военные манёвры вокруг Тайваня всё ещё продолжаются. И как дальше будет развиваться ситуация, никому не известно», — сказал Лукин.

При этом на фоне кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина связи Китая с Россией будут укрепляться и наращиваться, считает эксперт.

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«Российско-китайские контакты и так сейчас хорошо налажены, КНР для России является первым торговым партнёром. Но, учитывая обострение отношений США с Китаем, Пекин может пойти на ряд шагов навстречу Москве: например, нарастить взаимодействие в банковской сфере, увеличить закупку ещё больших объёмов российских нефти и газа, хотя КНР и так много покупает. Возможно и увеличение сотрудничества в военно-технической области», — предположил Лукин.

В то же время вне зависимости от того, какие ещё меры примет Китай в ответ на визит Пелоси, отношения Пекина и Вашингтона будут только ухудшаться, полагает аналитик.

«Китай понимает, что ему всё сложнее договариваться с США и в первую очередь по тайваньскому вопросу. Вашингтон проводит политику давления на КНР. Но для Пекина проблема Тайваня крайне острая, китайское общество практически полностью выступает за то, чтобы остров, как говорят в Китае, вернулся в лоно родины», — отметил Лукин.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк также считает, что визитом Пелоси на Тайвань Вашингтон только создал для себя дополнительные проблемы.

«Приезд Пелоси на остров, призванный помочь ей переизбраться в палату представителей в ноябре этого года, нанёс сокрушительный удар по американской глобальной стратегии. США не заинтересованы в сближении России и Китая на антиамериканской основе, но теперь этого не избежать», — отметил Батюк.

По его мнению, Пекин уже взял курс на ещё более тесное сотрудничество с Москвой и будет только наращивать связи.

«Тут могут быть самые разные варианты укрепления двусторонних отношений, в том числе более активный переход взаимной торговли РФ и КНР на национальные валюты с вытеснением доллара. Обе страны могут многое сделать, от чего Вашингтон будет не в восторге. И для США это сближение может стать весьма болезненным, поскольку Китай — второй по величине иностранный кредитор Соединённых Штатов, которые сильно зависят от притока финансов из-за рубежа. Такая ситуация делает положение США весьма неприятным», — заявил аналитик.

По словам Батюка, это подтверждает и риторика американского госсекретаря, которая свидетельствует о некой растерянности Соединённых Штатов в связи с реакцией Китая.

«Вашингтон не знает, чего ждать от Пекина, какие ещё действия могут последовать. Визит Пелоси поставил под вопрос территориальную целостность Китая, и это не тот случай, когда Пекин готов идти на компромиссы. КНР своими мерами даёт американцам понять, что вести двусторонние дела как ни в чём не бывало уже точно не получится — это совершенно неприемлемо для китайской стороны», — заключил эксперт.