Глава МИД КНР поблагодарил Россию за поддержку принципа «одного Китая»

Пекин ценит заявление Москвы о поддержке принципа «одного Китая». Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН.

«Ван И всесторонне изложил обоснованную позицию Китая по тайваньскому вопросу и высоко оценил то, что Россия в первую очередь подтвердила свою твёрдую поддержку принципа «одного Китая» и выступила против любых действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Китая», — говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

Ван И отметил, что текущая ситуация демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества Китая и России.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.