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Глава МИД КНР поблагодарил Россию за поддержку принципа «одного Китая»

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Пекин ценит заявление Москвы о поддержке принципа «одного Китая». Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН.
Глава МИД КНР поблагодарил Россию за поддержку принципа «одного Китая»
  • AP

«Ван И всесторонне изложил обоснованную позицию Китая по тайваньскому вопросу и высоко оценил то, что Россия в первую очередь подтвердила свою твёрдую поддержку принципа «одного Китая» и выступила против любых действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Китая», — говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

Ван И отметил, что текущая ситуация демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества Китая и России.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.

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