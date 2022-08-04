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В Кремле назвали военные учения Китая возле Тайваня «суверенным правом» КНР

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.
В Кремле назвали военные учения Китая возле Тайваня «суверенным правом» КНР
  • РИА Новости

«Вы знаете, что напряжённость в регионе была вокруг Тайваня, собственно, она искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт, кем она была спровоцирована. Визитом Нэнси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация. А что касается манёвров, то это суверенное право Китая», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая провела боевые стрельбы в акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

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