ВС Китая провели боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива
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«Были нанесены точечные удары по восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты достигнуты», — цитирует ТАСС заявление НОАК.
Ранее сообщалось, что армия Китая начала учения с боевыми стрельбами в акваториях около Тайваня.
Министерство обороны КНР также заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.
Американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту прибыл в аэропорт Тайбэя 2 августа вечером.
Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И назвал визит Пелоси на Тайвань «тщательно подготовленным фарсом». Официальный представитель ведомства Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.