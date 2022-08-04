ВС Китая провели боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива

Народно-освободительная армии Китая (НОАК) провела в четверг, 4 августа, боевые стрельбы по акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.

«Были нанесены точечные удары по восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты достигнуты», — цитирует ТАСС заявление НОАК.

Ранее сообщалось, что армия Китая начала учения с боевыми стрельбами в акваториях около Тайваня.

Министерство обороны КНР также заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

Американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту прибыл в аэропорт Тайбэя 2 августа вечером.

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И назвал визит Пелоси на Тайвань «тщательно подготовленным фарсом». Официальный представитель ведомства Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.