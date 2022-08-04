военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВС Китая провели боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива

Короткая ссылка
Народно-освободительная армии Китая (НОАК) провела в четверг, 4 августа, боевые стрельбы по акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.
ВС Китая провели боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива
  • Gettyimages.ru

«Были нанесены точечные удары по восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты достигнуты», — цитирует ТАСС заявление НОАК.

Ранее сообщалось, что армия Китая начала учения с боевыми стрельбами в акваториях около Тайваня.

Министерство обороны КНР также заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

Американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту прибыл в аэропорт Тайбэя 2 августа вечером.

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И назвал визит Пелоси на Тайвань «тщательно подготовленным фарсом». Официальный представитель ведомства Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить