Армия Китая начала учения с боевыми стрельбами в акваториях у Тайваня
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, манёвры начались в 12:00 по местному времени (07:00 мск).
Министерство обороны КНР ранее заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.
2 августа известно, что НОАК проводит совместные военные манёвры в акватории и воздушном пространстве в трёх направления от Тайваня — северном, юго-западном и юго-восточном.