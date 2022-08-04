Армия Китая начала учения с боевыми стрельбами в акваториях у Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к военным учениям в шести акваториях вокруг Тайваня с боевыми стрельбами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, манёвры начались в 12:00 по местному времени (07:00 мск).

Министерство обороны КНР ранее заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

2 августа известно, что НОАК проводит совместные военные манёвры в акватории и воздушном пространстве в трёх направления от Тайваня — северном, юго-западном и юго-восточном.