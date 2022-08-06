Минобороны Тайваня: КНР направила к острову 20 самолётов и 14 кораблей

Армия Китайской Народной Республики направила к Тайваню 20 самолётов и 14 военных кораблей в ходе третьего дня масштабных учений.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны Тайваня в Twitter.

По данным министерства, Китай, в частности, направил истребители J-11, J-16, Су-30, тяжёлый военно-транспортный самолёт Y-20 и противолодочный самолёт Y-8.

В свою очередь, Тайвань направил воздушный патруль с целью наблюдения за учениями и развернул зенитно-ракетные комплексы.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.