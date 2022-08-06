Минобороны Тайваня: КНР направила к острову 20 самолётов и 14 кораблей
- AFP
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны Тайваня в Twitter.
По данным министерства, Китай, в частности, направил истребители J-11, J-16, Су-30, тяжёлый военно-транспортный самолёт Y-20 и противолодочный самолёт Y-8.
В свою очередь, Тайвань направил воздушный патруль с целью наблюдения за учениями и развернул зенитно-ракетные комплексы.
2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.