«Отстаивать суверенитет и территориальную целостность»: Китай приостановил поставки песка на Тайвань после визита Пелоси

На фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай сообщил о приостановке поставок песка на остров. По данным СМИ, КНР также прекратила ввоз с Тайваня цитрусовых и двух видов рыбной продукции. Ранее у берегов острова стартовали учения Народно-освободительной армии Китая. В канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР также предупредили о других последствиях для администрации острова из-за визита Пелоси, который в Пекине назвали провокацией.

С 3 августа Китай на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань приостановил поставки природного песка на остров, говорится в сообщении Министерства коммерции страны. Кроме того, по данным Reuters, с той же даты китайская таможня заморозила поставки с Тайваня цитрусовых и двух видов рыбной продукции.

Тем временем представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете страны Ма Сяогуан предупредил руководство Тайваня о рисках для региона на фоне провокации с целью обеспечения «так называемой независимости».

Как сообщает ТАСС, в распространённом заявлении говорится о предстоящем «коллапсе нынешнего руководства острова», действия которого «ввергнут регион в состояние большой катастрофы».

«Ни одному человеку, ни одной политической силе не стоит недооценивать решимость, с которой Китай будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность», — сказал Ма Сяогуан.

В МИД КНР ранее призвали США не препятствовать воссоединению Китая. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что национальное воссоединение — историческая неизбежность.

Как подчеркнул глава МИД КНР Ван И, проблема с регионом появилась в период, когда страна была слабой, однако впоследствии тайваньская проблема разрешится, уверен министр.

«Какими бы средствами США ни поддерживали силы «независимости Тайваня», всё это окажется напрасным, оставив лишь уродливые свидетельства грубого вмешательства США во внутренние дела другой страны. Тайваньский вопрос возник, когда Китай был слаб, но он обязательно будет разрешён в будущем в ходе национального возрождения Китая», — говорится в заявлении Ван И.

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По словам дипломата, визит Пелоси указывает на то, что некоторые политики из США — нарушители спокойствия в отношениях Пекина и Вашингтона. Правительство Китая не оставит пространства для внешнего вмешательства и выступающих за независимость Тайваня сил, заключил он.

Напомним, самолёт ВВС США со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился 2 августа в аэропорту административной столицы Тайваня Тайбэе. Этому предшествовал ряд предупреждений со стороны Китая о недопустимости подобных шагов и последующем ответе со стороны Пекина.

Вскоре после прибытия Пелоси в Тайбэй МИД КНР выступил с заявлением, в котором отметил эффект, оказанный этим событием на политическую основу китайско-американских отношений. Как заявили в ведомстве, речь идёт о нарушении национального суверенитета и территориальной целостности Китая.

Кроме того, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) объявила о начале учений у берегов Тайваня. Начиная с 2 августа манёвры проходят в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях острова, включая стрельбы на дальнее расстояние в Тайваньском проливе. По данным СМИ от 3 августа, тайбэйский аэропорт Таоюань в четверг планирует отменить до 40 рейсов на прилёт и на вылет из-за масштабных учений.

Пелоси, в свою очередь, по прилёте заявила, что её визит на остров якобы не противоречит политике США в отношении Китая и самого острова, но призван «выразить поддержку демократии Тайваня».

3 августа американский политик провела встречу с лидером администрации Тайваня Цай Инвэнь. По её словам, делегация из США прибыла на остров, чтобы оказать поддержку региону.

«Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем», — цитирует её ТАСС.

По мнению Пелоси, причиной «большой шумихи» вокруг её визита на Тайвань является занимаемая ею должность.

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«Полагаю, они (власти Китая) подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом», — приводит агентство её слова.

В ходе встречи с администрацией Тайваня Пелоси также заявила, что США могут «скоро» заключить торговое соглашение с властями острова.

Тем временем находящийся с визитом в Мьянме глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил поездку Пелоси на Тайвань стремлением США доказать свою безнаказанность.

«Это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность. Что хочу, то и ворочу — примерно так», — сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.

Глава российской дипломатии добавил, что у него не вызывает сомнений, что эта ситуация «отражает ту же самую линию, о которой мы (Россия. — RT) говорим применительно к украинской ситуации».