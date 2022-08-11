Точка напряжения: почему Китай не исключает применения силы в рамках решения тайваньского вопроса

Китай продолжит делать всё необходимое для мирного воссоединения с Тайванем, но не обещает отказаться от использования силы в случае вмешательства третьих сторон в этот процесс. Такое положение содержится в Белой книге о тайваньском вопросе, опубликованной канцелярией Госсовета КНР. В документе отмечается, что внешние силы своими действиями накаляют обстановку в районе Тайваньского пролива и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Эксперты отмечают, что эта риторика Пекина прежде всего направлена в адрес США, которые позволили себе перейти одну из красных линий в отношениях с Китаем.

Пекин будет прикладывать все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако не намерен отказываться от потенциального применения силы в ответ на вмешательство внешних сил в этот вопрос. Такая позиция обозначена в Белой книге под названием «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху», опубликованной канцелярией Госсовета КНР по делам Тайваня.

«Мы будем продолжать стремиться к мирному воссоединению с максимальной искренностью и прилагать максимальные усилия в этом направлении. Но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры против вмешательства внешних сил и любой сепаратистской деятельности, которые никоим образом не направлены против наших соотечественников на Тайване. Немирные средства — крайняя мера при непреодолимых обстоятельствах», — приводит текст документа агентство «Синьхуа».

В Белой книге отмечается, что внешние силы подстрекают сторонников «независимости Тайваня» к разжиганию беспорядков, провокациям и обострению конфронтации в районе Тайваньского пролива, а также подрыву мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Помимо внешних сил официальный Пекин возлагает ответственность за напряжённую ситуацию вокруг острова и на правящую партию Тайваня.

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«Действия администрации Демократической прогрессивной партии привели к напряжённости в межбереговых отношениях, поставили под угрозу мир и стабильность в районе Тайваньского пролива, а также подорвали перспективы и сузили пространство для мирного воссоединения страны», — отмечает «Синьхуа».

В Белой книге подчёркивается, что эти препятствия необходимо устранить для продвижения процесса мирного воссоединения КНР. «В мире существует лишь один Китай, и исторический и юридический факт, что Тайвань является частью Китая, не может быть оспорен. Не допускается изменение статуса Тайваня, который является частью Китая, а не отдельным государством», — говорится в документе.

В то же время в Пекине констатируют, что континентальный Китай и Тайвань имеют различные социальные системы и идеологии.

«Курс «одно государство — два строя» является наиболее инклюзивным вариантом для решения этой проблемы. Это подход, основанный на демократических принципах, демонстрирующий добрую волю, направленный на мирное урегулирование тайваньского вопроса и приносящий взаимную выгоду. Различия в социальных строях не являются ни препятствием для воссоединения, ни оправданием для отделения», — отмечается в Белой книге.

В свою очередь, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что его страна никогда не пойдёт на отчуждение своей территории.

«По основным вопросам, касающимся суверенитета и территориальной целостности, нет места для компромисса и уступок ни для одной страны. Китайское правительство и китайский народ никогда не будут смиряться с попытками создания напряжённости, разжигания конфронтации и внесения раскола в регионе, никогда не отдадут ни дюйма территории собственной страны», — сказал китайский дипломат в интервью ТАСС.

Глава дипмиссии добавил, что недавний визит спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не изменит исторической и юридической реальности, в которой остров остаётся частью Китая. «Он не сможет остановить историческую тенденцию полного воссоединения Китая и не поколеблет позицию 181 страны мира по признанию и поддержке принципа «одного Китая», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань

AP

© Taiwan Presidential Office

Островной вопрос

Напомним, остров Тайвань, расположенный в 180 км от юго-восточного побережья материкового Китая, управляется собственными властями с 1949 года. Тогда после поражения в гражданской войне в Китае на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши.

С тех пор Тайвань сохраняет флаг и другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до победы коммунистов в гражданской войне.

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При этом официальный Пекин считает остров одной из провинций КНР и заявляет о неминуемом воссоединении Тайваня с материковым Китаем в рамках одного государства.

США в 1954 году подписали с тайваньскими властями договор о взаимной обороне. Это соглашение перестало действовать в 1979 году, после того как Вашингтон и Пекин установили официальные дипломатические отношения, однако на смену ему пришёл «Закон об отношениях с Тайванем». Этот документ также предусматривает помощь со стороны США в случае угрозы для безопасности Тайваня.

Несмотря на то, что Вашингтон заявляет о своей приверженности принципу одного Китая, поддержка острова властями США остаётся одним из самых чувствительных моментов в отношениях с КНР. Так, Соединённые Штаты регулярно направляют в Тайваньский пролив военные корабли и оказывают острову военную помощь. В последнее время отношения Вашингтона и Пекина обострились из-за тайваньского вопроса.

В мае президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, готовы ли США к вмешательству в ситуацию вокруг Тайваня в случае конфликта. Это вызвало резкий протест со стороны КНР, после чего госсекретарь Энтони Блинкен заявил о приверженности Вашингтона принципу одного Китая.

Однако уже в июле Госдеп США одобрил продажу Тайбею запчастей для военной техники на сумму в $108 млн, что снова вызвало протест со стороны Пекина.

Китайские военные корабли

globallookpress.com

© Hu Shanmin/Xinhua

Провокационный визит

Обострение вокруг Тайваня достигло пика в конце июля — начале августа после того, как о намерении посетить остров заявила Нэнси Пелоси. Американские политики и ранее посещали Тайвань, однако последний официальный визит на уровне спикера палаты представителей (третьего лица в государственной системе США) на остров состоялся в 1997 году.

Несмотря на растущее напряжение вокруг этого вопроса, резкую критику и протесты Китая, а также отсутствие прямого одобрения со стороны Белого дома, Пелоси прибыла с визитом на остров 2 августа. После этого китайские вооружённые силы приступили к масштабным военным учениям с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

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Впоследствии лидер демократов в палате представителей заявила, что «это того стоило». Пелоси также отметила, что «Китаю не позволят изолировать Тайвань».

Комментируя ситуацию, заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергей Луконин подчеркнул, что отражённая в Белой книге позиция Пекина по возможному применению силы в вопросе Тайваня весьма недвусмысленна.

«Прежде всего это послание адресовано Вашингтону, который, по мнению Пекина, перешёл одну из красных линий в отношениях с Китаем», — сказал эксперт.

По его словам, Тайвань для США — одна из точек напряжённости, с помощью которой можно давить на Пекин и пытаться его сдерживать.

«Развивается процесс стратегического противостояния Китая и США, в котором Вашингтону очень важно обыграть Пекин. Естественно, США пока не по силам развалить Китай или добиться необсуждаемого превосходства над Пекином. Поэтому США создают точки напряжённости вокруг Китая, одной из которых является Тайвань», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, политолог Андрей Манойло отметил, что вероятность силового решения тайваньского вопроса своими провокационными действиями повышают именно США.

«Безответственная деятельность США способствует военному решению проблемы Тайваня. Они подталкивают и провоцируют Китай на силовое военное решение. Китай пока что не поддаётся на эти провокации, но гарантий того, что так будет продолжаться и дальше, нет», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По его мнению, Пекин настроен на реинтеграцию Тайваня политическим путём, однако этому активно препятствуют Соединённые Штаты.

«США провоцируют Китай на совершение разного рода резких поступков, чтобы добиться его осуждения своими союзниками и сателлитами на Западе. Это провокации», — отметил политолог.

При этом Сергей Луконин считает, что в краткосрочной перспективе Китай вряд ли обратится к силовым методам для решения вопроса статуса Тайваня.