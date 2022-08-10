Власти КНР не исключили силовой сценарий по Тайваню, если не получится мирное воссоединение

Власти Китайской Народной Республики не исключили силовой сценарий по Тайваню, если не получится мирное воссоединение с островом.

Об этом говорится в опубликованной китайскими властями Белой книге по вопросу Тайваня.

«Мы готовы продолжать искренне стремиться и прикладывать усилия для мирного воссоединения, но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер», — цитирует документ РИА Новости.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.

В Кремле заявили, что напряжённость после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что поездка Нэнси Пелоси на Тайвань обернётся для Вашингтона серьёзными последствиями.