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Власти КНР не исключили силовой сценарий по Тайваню, если не получится мирное воссоединение

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Власти Китайской Народной Республики не исключили силовой сценарий по Тайваню, если не получится мирное воссоединение с островом.
Власти КНР не исключили силовой сценарий по Тайваню, если не получится мирное воссоединение
  • Gettyimages.ru
  • © Dennis Degnan

Об этом говорится в опубликованной китайскими властями Белой книге по вопросу Тайваня.

«Мы готовы продолжать искренне стремиться и прикладывать усилия для мирного воссоединения, но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер», — цитирует документ РИА Новости.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.

В Кремле заявили, что напряжённость после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что поездка Нэнси Пелоси на Тайвань обернётся для Вашингтона серьёзными последствиями.

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