В Пекине призвали США отказаться от иллюзии контролировать Китай с помощью Тайваня

КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем. Об этом сообщил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь.

«КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьёзной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Китай посоветовал Соединённым Штатам не следовать по ошибочному пути.

Ранее в Минобороны КНР сообщили, что Соединённые Штаты перекладывают ответственность за кризис, который возник вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.