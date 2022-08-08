В Пекине призвали США отказаться от иллюзии контролировать Китай с помощью Тайваня
«КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьёзной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Китай посоветовал Соединённым Штатам не следовать по ошибочному пути.
Ранее в Минобороны КНР сообщили, что Соединённые Штаты перекладывают ответственность за кризис, который возник вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.