В МО Китая заявили, что США пытаются переложить ответственность за кризис вокруг Тайваня
«С одной стороны, США создали кризис, а с другой — опять заявили о том, что хотят контролировать его. Они ищут отговорки для своих ошибочных заявлений и провокационных действий», — приводит ТАСС его слова.
Китайский дипломат подчеркнул, что Вашингтон искажает факты и пытается переложить ответственность за ситуацию вокруг Тайваня.
Американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту прибыл в аэропорт Тайбэя 2 августа вечером.
Ранее в МИД Китая анонсировали санкции против Пелоси из-за визита на Тайвань.