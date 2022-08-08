В МО Китая заявили, что США пытаются переложить ответственность за кризис вокруг Тайваня

Соединённые Штаты перекладывают ответственность за кризис, который возник вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

«С одной стороны, США создали кризис, а с другой — опять заявили о том, что хотят контролировать его. Они ищут отговорки для своих ошибочных заявлений и провокационных действий», — приводит ТАСС его слова.

Китайский дипломат подчеркнул, что Вашингтон искажает факты и пытается переложить ответственность за ситуацию вокруг Тайваня.

Американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту прибыл в аэропорт Тайбэя 2 августа вечером.

Ранее в МИД Китая анонсировали санкции против Пелоси из-за визита на Тайвань.