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В МО Китая заявили, что США пытаются переложить ответственность за кризис вокруг Тайваня

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Соединённые Штаты перекладывают ответственность за кризис, который возник вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

«С одной стороны, США создали кризис, а с другой — опять заявили о том, что хотят контролировать его. Они ищут отговорки для своих ошибочных заявлений и провокационных действий», — приводит ТАСС его слова.

Китайский дипломат подчеркнул, что Вашингтон искажает факты и пытается переложить ответственность за ситуацию вокруг Тайваня.

Американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту прибыл в аэропорт Тайбэя 2 августа вечером.

Ранее в МИД Китая анонсировали санкции против Пелоси из-за визита на Тайвань.

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