МИД КНР: поездка Пелоси на Тайвань обернётся для США серьёзными последствиями

Глава МИД Китая Ван И заявил, что поездка спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обернётся для Вашингтона серьёзными последствиями.

На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Ван И отметил, что визит Пелоси на Тайвань стал серьёзным нарушением принципа одного Китая и американо-китайских двусторонних договорённостей.

Он назвал поездку американского политика посягательством на территориальную целостность Китая.

«Разумеется, мы вынуждены жёстко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернётся для США серьёзными последствиями, всю ответственность за которые несёт Вашингтон», — цитирует главу МИД Китая РИА Новости.

Ван И добавил, что Пекин обратил внимание на заявление МИД России с критикой действий США по этому вопросу.

Ранее Лавров связал визит Пелоси на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.