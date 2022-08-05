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В США назвали неоправданными санкции Китая против Пелоси

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Вашингтон осуждает введение Китаем санкций против спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
В США назвали неоправданными санкции Китая против Пелоси
  • Gettyimages.ru

«США осуждают введение Китаем санкций против спикера Пелоси и членов её семьи... Мы много раз говорили, что она имела право поехать (на Тайвань. — RT). Этот шаг со стороны Пекина является необоснованным», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что не все каналы связи между военным руководством США и Китая перекрыты.

Третьего августа Пелоси завершила визит на Тайвань и направилась в Южную Корею.

Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

В МИД КНР впоследствии сообщили, что Китай введёт санкции в отношении спикера палаты представителей США и её ближайших родственников из-за поездки на Тайвань.

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