военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Белый дом: США вскоре отправят корабли своих ВМС в Тайваньский пролив

Короткая ссылка
Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл заявил, что США в ближайшие недели отправят корабли своих ВМС в Тайваньский пролив.
Белый дом: США вскоре отправят корабли своих ВМС в Тайваньский пролив
  • AP
  • © U.S. Pacific Command

«Мы продолжим предпринимать спокойные и решительные шаги для поддержания мира и стабильности... перед лицом продолжающихся попыток Пекина их подорвать, а также для оказания поддержки Тайваню в соответствии с нашей давней политикой. Эти шаги в целом ряде областей будут предприниматься в предстоящие недели и месяцы, так как речь идет о долгосрочной задаче», — цитирует его ТАСС.

По словам Кэмпбелла, США продолжат действовать в воздушном и морском пространстве и везде, где позволяет международное право.

«Это включает проведение стандартных проходов (кораблей. — RT) через Тайваньский пролив и пролётов (самолётов в небе над ним. — RT) в предстоящие несколько недель», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что вероятное противостояние Соединённых Штатов и Китая «добром не кончится».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить