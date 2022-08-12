Белый дом: США вскоре отправят корабли своих ВМС в Тайваньский пролив

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл заявил, что США в ближайшие недели отправят корабли своих ВМС в Тайваньский пролив.

«Мы продолжим предпринимать спокойные и решительные шаги для поддержания мира и стабильности... перед лицом продолжающихся попыток Пекина их подорвать, а также для оказания поддержки Тайваню в соответствии с нашей давней политикой. Эти шаги в целом ряде областей будут предприниматься в предстоящие недели и месяцы, так как речь идет о долгосрочной задаче», — цитирует его ТАСС.

По словам Кэмпбелла, США продолжат действовать в воздушном и морском пространстве и везде, где позволяет международное право.

«Это включает проведение стандартных проходов (кораблей. — RT) через Тайваньский пролив и пролётов (самолётов в небе над ним. — RT) в предстоящие несколько недель», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что вероятное противостояние Соединённых Штатов и Китая «добром не кончится».