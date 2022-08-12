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Глава МИД Китая: борьба Вашингтона с Пекином «добром не кончится»

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Вероятное противостояние Соединённых Штатов и Китая «добром не кончится», заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на сайте МИД Китая.

«Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь ещё больше подорвать доверие к США. Борьба против более чем 1,4 млрд китайцев ни в коем случае добром не кончится», — заявил Ван И.

Он сообщил, что военные учения в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань являются обоснованным, рациональным, необходимым и уместным шагом.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.

В Кремле отметили, что напряжённость после визита Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.

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