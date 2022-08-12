Глава МИД КНР: США могут воспользоваться нестабильностью вокруг Тайваня и усугубить кризис

Соединённые Штаты могут воспользоваться нестабильной ситуацией вокруг Тайваня и усугубить кризис. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Ситуация в Тайваньском проливе всё ещё неспокойна, и мы будем бдительны к тому, что США могут воспользоваться случаем, планируя нарастить военное присутствие и пытаясь усугубить кризис», — заявил Ван И, его слова приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что властям Китая стоит проявлять бдительность в отношении сторонников независимости Тайваня.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.

В Кремле отметили, что напряжённость после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал США на практике подтвердить, что они соблюдают принцип одного Китая и не поддерживают независимость Тайваня.