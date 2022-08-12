Глава МИД КНР: США могут воспользоваться нестабильностью вокруг Тайваня и усугубить кризис
«Ситуация в Тайваньском проливе всё ещё неспокойна, и мы будем бдительны к тому, что США могут воспользоваться случаем, планируя нарастить военное присутствие и пытаясь усугубить кризис», — заявил Ван И, его слова приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что властям Китая стоит проявлять бдительность в отношении сторонников независимости Тайваня.
Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.
В Кремле отметили, что напряжённость после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал США на практике подтвердить, что они соблюдают принцип одного Китая и не поддерживают независимость Тайваня.