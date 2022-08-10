Посол КНР призвал США подтвердить, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня

США должны на практике подтвердить, что соблюдают принцип «одного Китая» и не поддерживают независимость Тайваня, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Призываем американскую сторону к практическим действиям по неукоснительному соблюдению принципа «одного Китая» и положений трех китайско-американских совместных коммюнике», — сказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, дипломат от имени официального Пекина призвал Вашингтон подтвердить практическими действиями выполнение обязательств американского руководства о том, что США не стремятся к новой холодной войне, изменению строя Китая и не поддерживают независимость Тайваня.

«США следует прекратить двигаться по ошибочному пути», — добавил посол.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.

В Кремле отметили, что напряжённость после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль сообщил, что Соединённые Штаты не поддерживают стремление Тайваня к независимости.