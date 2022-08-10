военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посол КНР призвал США подтвердить, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня

Короткая ссылка
США должны на практике подтвердить, что соблюдают принцип «одного Китая» и не поддерживают независимость Тайваня, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Посол КНР призвал США подтвердить, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня
  • Gettyimages.ru
  • © Annabelle Chih

«Призываем американскую сторону к практическим действиям по неукоснительному соблюдению принципа «одного Китая» и положений трех китайско-американских совместных коммюнике», — сказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, дипломат от имени официального Пекина призвал Вашингтон подтвердить практическими действиями выполнение обязательств американского руководства о том, что США не стремятся к новой холодной войне, изменению строя Китая и не поддерживают независимость Тайваня.

«США следует прекратить двигаться по ошибочному пути», — добавил посол.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.

В Кремле отметили, что напряжённость после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль сообщил, что Соединённые Штаты не поддерживают стремление Тайваня к независимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить