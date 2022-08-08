В Пентагоне заявили, что США не поддерживают стремление Тайваня к независимости
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась — это поддержка статус-кво», — сказал Каль на пресс-конференции.
По его словам, изменилась политика Китая, который пытается проложить путь к новому статус-кво. Каль уточнил, что речь идёт об активности в Тайваньском проливе.
Замглавы Пентагона добавил, что обострение ситуации вокруг Тайваня не отвечает интересам ни одной из сторон, как и всей мировой экономики, так как остров поставляет до 70—90% полупроводников.
Ранее официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин прокомментировала заявление американских властей об острой реакции Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.