В Пентагоне заявили, что США не поддерживают стремление Тайваня к независимости

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают стремление Тайваня к независимости.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась — это поддержка статус-кво», — сказал Каль на пресс-конференции.

По его словам, изменилась политика Китая, который пытается проложить путь к новому статус-кво. Каль уточнил, что речь идёт об активности в Тайваньском проливе.

Замглавы Пентагона добавил, что обострение ситуации вокруг Тайваня не отвечает интересам ни одной из сторон, как и всей мировой экономики, так как остров поставляет до 70—90% полупроводников.

Ранее официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин прокомментировала заявление американских властей об острой реакции Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.