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В МИД Китая оценили заявление США об острой реакции Пекина на визит Пелоси на Тайвань

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Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин прокомментировала заявление американских властей об острой реакции Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
В МИД Китая оценили заявление США об острой реакции Пекина на визит Пелоси на Тайвань
  • AP

«Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским», — написала она в Twitter.

2 августа Министерство обороны КНР сообщило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные манёвры Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань и ведут к обострению.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не считают нужным «исправлять ошибки» в отношениях с КНР.

В Минобороны КНР отметили, что Соединённые Штаты перекладывают ответственность за кризис, который возник вокруг Тайваня после визита на остров Пелоси.

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