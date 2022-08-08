В МИД Китая оценили заявление США об острой реакции Пекина на визит Пелоси на Тайвань
- AP
«Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским», — написала она в Twitter.
2 августа Министерство обороны КНР сообщило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит Пелоси на Тайвань.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные манёвры Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань и ведут к обострению.
Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не считают нужным «исправлять ошибки» в отношениях с КНР.
В Минобороны КНР отметили, что Соединённые Штаты перекладывают ответственность за кризис, который возник вокруг Тайваня после визита на остров Пелоси.