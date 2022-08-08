В МИД Китая оценили заявление США об острой реакции Пекина на визит Пелоси на Тайвань

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин прокомментировала заявление американских властей об острой реакции Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским», — написала она в Twitter.

2 августа Министерство обороны КНР сообщило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные манёвры Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань и ведут к обострению.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не считают нужным «исправлять ошибки» в отношениях с КНР.

В Минобороны КНР отметили, что Соединённые Штаты перекладывают ответственность за кризис, который возник вокруг Тайваня после визита на остров Пелоси.