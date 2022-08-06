Блинкен заявил, что военные манёвры Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань
- AP
«Несоразмерность между мирным визитом с одной стороны и военными манёврами, ведущими к обострению, с другой... очевидна... странам в регионе», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции на Филиппинах.
Блинкен отметил, что разногласия между Китаем и Тайванем необходимо разрешить мирным образом.
2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит Пелоси на Тайвань.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.