Блинкен заявил, что военные манёвры Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные манёвры Китая несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и ведут к обострению.

«Несоразмерность между мирным визитом с одной стороны и военными манёврами, ведущими к обострению, с другой... очевидна... странам в регионе», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции на Филиппинах.

Блинкен отметил, что разногласия между Китаем и Тайванем необходимо разрешить мирным образом.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.