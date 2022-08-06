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Блинкен заявил, что военные манёвры Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные манёвры Китая несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и ведут к обострению.
Блинкен заявил, что военные манёвры Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань
  • AP

«Несоразмерность между мирным визитом с одной стороны и военными манёврами, ведущими к обострению, с другой... очевидна... странам в регионе», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции на Филиппинах.

Блинкен отметил, что разногласия между Китаем и Тайванем необходимо разрешить мирным образом.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.

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