Премьер Японии призвал Китай прекратить учения возле Тайваня

Премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам встречи со спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси призвал власти Китая прекратить учения в районе Тайваня.

«(Запущенные Китаем. — RT) ракеты упали в акватории вблизи нашей страны, включая нашу эксклюзивную экономическую зону. Это серьёзная проблема, ставящая под угрозу безопасность нашей страны и населения. Я сообщил, что мы серьёзно осудили Китай и заявили протест», — цитирует его ТАСС.

Кисида отметил, что действия Китая оказывают серьёзное воздействие на мир и стабильность в регионе и мире.

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая провела боевые стрельбы в акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.