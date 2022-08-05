В США заявили, что не считают нужным «исправлять ошибки» в отношениях с КНР

Вашингтон не ищет кризиса в отношениях с Пекином, не видит для него причин и не считает нужным «исправлять ошибки», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы не хотим кризиса. Мы не ищем кризиса. И честно говоря, нет причин, чтобы из этого разразился кризис», — цитирует его РИА Новости.

Кирби возложил ответственность за рост напряжённости на Китай. По его словам, власти КНР могут снизить её, остановив «провокационные» учения и соответствующую риторику.

Политик также подчеркнул, что в Вашингтоне не считают необходимым «исправлять ошибки» после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

3 августа Пелоси завершила визит на Тайвань и направилась в Южную Корею.

В МИД КНР впоследствии сообщили, что Китай введёт санкции в отношении спикера палаты представителей США и её ближайших родственников из-за поездки на Тайвань.

В Вашингтоне назвали неоправданными санкции Китая против Пелоси.