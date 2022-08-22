Сырьевой вентиль: почему стоимость газа в ЕС превысила $3000 за тысячу кубометров

На торгах в понедельник, 22 августа, цены на газ в Европе впервые с начала марта превышали $3 тыс. за 1 тыс. куб. м. Трейдеры опасаются дефицита сырья на фоне сокращения поставок из России по «Северному потоку». Трубопровод будет полностью остановлен для проведения технического обслуживания на единственном действующем агрегате на станции «Портовая». Впрочем, после этого магистраль будет работать лишь на 20% от плановой мощности. Как полагают эксперты, решить ситуацию с нехваткой газа мог бы запуск полностью готового «Северного потока — 2».

В понедельник, 22 августа, цены на газ в Европе достигли максимального уровня за последние пять месяцев. Во время торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах росла более чем на 18% и впервые с начала марта пересекла отметку $3 тыс. за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По мнению опрошенных RT аналитиков, резкое удорожание актива на европейских торговых площадках вызвано опасениями участников рынка по поводу возможного дефицита газа. Ранее в «Газпроме» заявили, что с 31 августа прокачка сырья по трубопроводу «Северный поток» будет прекращена на три дня для проведения плановых работ. В частности, специалисты остановят газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая», который отвечает за функционирование магистрали.

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Как отметили представители компании, в соответствии с технической документацией Siemens через каждую тысячу часов агрегат нуждается в техническом обслуживании. Так, комплекс мер предусматривает очистку корпуса и его осмотр на наличие трещин или деформаций, осмотр систем маслообеспечения и отвода продуктов сгорания газов на предмет протечек, а также ряд других процедур.

«По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки», — добавили в «Газпроме».

С начала лета прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» упала почти в пять раз, сейчас задействовано всего около 20% от общей мощности магистрали, напоминают эксперты. Причиной стали трудности с возвратом газотурбинного двигателя Siemens из Канады «Газпрому» после ремонта в условиях антироссийских санкций Запада. Агрегат вместо России был доставлен в Германию, что не соответствовало условиям контракта. Впоследствии турбина не была транспортирована до станции «Портовая», поскольку канадские власти могли посчитать это нарушением санкций или обходом условий выданного разрешения, подчеркнули в «Газпроме».

«Отказ газового гиганта принимать отремонтированную турбину без дополнительных гарантий может говорить о том, что сам «Газпром» не ожидает восстановления экспорта в Европу в ближайшие месяцы. Это вызывает опасения трейдеров и принуждает наращивать покупки сырья, что и толкает цены вверх», — рассказал RT аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Кроме того, страны Евросоюза перестали получать российский газ по трубопроводу Ямал — Европа. Остановка прокачки была связана с ограничениями со стороны Польши. При этом сократился транзит энергетического сырья из России через свою территорию.

По последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы, подземные хранилища газа (ПХГ) в странах ЕС суммарно заполнены на 76,9%. В Европарламенте рассчитывают довести показатель минимум до 80% к 1 ноября. Впрочем, растущие цены на сырьё вкупе с наблюдающимся дефицитом газа на мировых рынках могут затормозить пополнение энергетических запасов региона, не исключают аналитики.

Ранее в Норвегии на техобслуживание закрыли часть оборудования месторождения Troll, а в Азербайджане из-за планового ремонта была остановлена одна из платформ на газовом месторождении Шахдениз, напоминает главный аналитик компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«К этому добавляются факторы рекордной жары и засухи в ЕС и небывалого пересыхания рек, что заметно снижает выработку энергии на атомных и гидроэлектростанциях. При этом жаркая погода вынуждает Европу наращивать использование газа на производство электричества для кондиционирования. Таким образом, действуют очень неблагоприятные условия: резкий всплеск потребности в энергоносителях с крайним снижением их предложения. Такая конъюнктура в случае её продления способна поднять цену ещё выше», — объяснил собеседник RT.

Уже осенью стоимость газа на европейских площадках может вплотную подойти к отметке $4 тыс. за 1 тыс. куб. м. Такими прогнозами в беседе с RT поделился эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. По его словам, такой сценарий возможен в случае повторных полных остановок подачи газа по «Северному потоку».

Принудительная экономия

Отметим, что растущие цены на газ приводят к удорожанию альтернативных источников энергии в регионе. В понедельник, 22 августа, цены на электроэнергию в странах Европы обновили исторические максимумы. Стоимость электричества в Австрии достигала €616 за МВт·ч, во Франции — €612 за МВт·ч, а в Бельгии ценовой уровень поднимался выше €603 за МВт·ч.

В сложившихся обстоятельствах европейские власти всё чаще принимают решения по жёсткой экономии энергии. В частности, 5 августа страны Евросоюза окончательно утвердили решение сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года.

План предусматривает введение «режима общесоюзной тревоги» в случае острой нехватки энергетического сырья. При таком сценарии члены Евросоюза в обязательном порядке должны сократить расход энергии. Во всех остальных случаях меры по снижению использования газа носят добровольный характер.

«Это, по расчётам европейских структур, позволит в значительной степени сбалансировать спрос и предложение газа. В свою очередь, намечающаяся рецессия в еврозоне, сжатие экономики могут сократить производственное потребление топлива в регионе», — не исключает Марк Гойхман.

Legion-Media

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Между тем по мере приближения отопительного сезона в Европе всё чаще стали звучать призывы не к снижению использования энергии, а к поиску иных путей доставки сырья из России. В частности, в Германии предложили временно запустить «Северный поток — 2». С такой инициативой ранее выступил заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики. По заявлениям «Газпрома», российская сторона готова оперативно начать прокачку сырья по трубопроводу. Однако конечное решение будет зависеть от политической воли европейских властей, уверены эксперты.

«Объективных препятствий для ускоренной сертификации запуска «Северного потока — 2» нет. Это просто другой газопровод, который можно использовать во время технической неисправности «Северного потока». Его запуск лишь вернул бы отношения «Газпрома» и ЕС в то состояние, в котором они были в начале июня. Точно так же нет объективных причин для сохранения российских санкций против польского участка газопровода Ямал — Европа»: его запуск также мог бы облегчить ситуацию на европейском газовом рынке», — заключил Сергей Кауфман.