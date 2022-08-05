Опасная передача: почему МВФ призывает Европу переложить на рядовых потребителей траты на электроэнергию

Евросоюз окончательно утвердил планы снизить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года. Мера носит добровольный характер, но при необходимости станет обязательной для всех стран объединения. Впрочем, по мере ухудшения экономической ситуации и удорожания топлива далеко не все страны ЕС будут готовы проявить солидарность, считают эксперты. На фоне снижения поставок российского газа стоимость электроэнергии в Европе за год увеличилась в несколько раз. Власти стран региона пытаются искусственно ограничивать цены, предоставляют льготные кредиты бизнесу и субсидии потребителям. В то же время эксперты Международного валютного фонда (МВФ) считают такую политику нецелесообразной с точки зрения бюджета и призывают ЕС переложить затраты правительств на плечи рядовых граждан.

В пятницу, 5 августа, страны Евросоюза окончательно утвердили решение сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте Совета ЕС.

«Цель снижения использования газа — сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках инициативы предусмотрены исключения для некоторых стран Евросоюза, а само снижение потребления топлива носит добровольный характер. Вместе с тем при возникновении его острой нехватки может быть объявлен режим «общесоюзной тревоги», и тогда сокращение спроса станет обязательным для всех участников объединения.

Как ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в случае необходимости страны ЕС должны проявить солидарность и быть готовыми снизить потребление газа или поделиться топливом друг с другом. Впрочем, эксперты сомневаются в успехе реализации этой инициативы.

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Например, о своём нежелании делиться топливом с соседями уже заявили власти Польши. По мере дальнейшего ухудшения ситуации на газовом рынке ЕС всё больше стран объединения начнут придерживаться похожей стратегии, считает экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

«Политическое и экономическое противостояние с Россией сыграло злую шутку с Европой. На фоне удорожания топлива и постепенного обеднения каждая страна ЕС будет экстренно помогать сама себе выйти из кризиса. С наступлением холодов риторика многих стран может поменяться и они будут действовать без оглядки на Брюссель», — отметил собеседник RT.

В ожидании зимы

Газ на европейском рынке по-прежнему торгуется выше отметки $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Хотя котировки несколько отошли от мартовских и июльских рекордов, цены всё ещё в десять раз превышают значения полуторалетней давности.

В ближайшее время стоимость сырья продолжит оставаться на повышенных уровнях в связи с растущими опасениями ЕС по поводу возможной нехватки газа во время отопительного сезона. Таким мнением в беседе с RT поделился аналитик информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.

По последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы, подземные хранилища газа (ПХГ) в странах ЕС суммарно заполнены на 70,9%. В Европарламенте рассчитывают довести показатель минимум до 80% к 1 ноября. Впрочем, как полагает Фёдоров, даже при достижении этой цели топлива всё равно может не хватить, чтобы нормально пережить зиму.

«Проблема в том, что заполненность ПХГ на 80—90% к октябрю-ноябрю даёт Европе всего три месяца спокойной жизни, в то время как отопительный сезон длится целых шесть — с 1 октября по 31 марта. То есть даже если ЕС выполнит норматив по заполнению хранилищ, без нужного объёма поставок российского газа региону придётся тяжело», — объяснил специалист.

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С начала лета прокачка газа из России в ЕС по трубопроводу «Северный поток» упала почти в пять раз — до 33 млн куб. м в сутки (около 20% от общей мощности магистрали). Причиной стали проволочки с возвратом газотурбинного двигателя Siemens «Газпрому» после ремонта и невозможность отправить на обслуживание другие установки. В то же время из-за ограничений со стороны Польши Евросоюз перестал получать газ по трубопроводу Ямал — Европа, а Украина вдвое сократила транзит российского сырья через свою территорию.

«На полную мощность сегодня работает только «Турецкий поток», но он рассчитан на поставки преимущественно в Восточную Европу. Сжиженного природного газа от других поставщиков на всех не хватает, а добыча альтернативных источников энергии затруднена из-за жары. Для гидро- и атомных станций нужна вода, а реки в Европе сейчас пересыхают», — рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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По его мнению, наблюдаемый сегодня газовый дефицит в ЕС во многом связан и с недостаточным финансированием отрасли. В предыдущие несколько лет Европа была «в авангарде зелёного тренда» и уверенно сокращала вложения в развитие традиционной энергетики. Это, в свою очередь, заложило основы для нынешнего энергокризиса в регионе, считает Юшков.

«Власти активно говорили об энергопереходе и утверждали, что газ будет падать в цене по мере увеличения энергии, получаемой из возобновляемых источников. Даже финансово-кредитная система в ЕС была выстроена таким образом, что под газовые проекты было сложно получить кредиты, а проценты по ним были заметно выше, чем под зелёные инициативы», — напомнил Юшков.

Как полагает специалист, частично облегчить ситуацию могло бы глобальное соглашение России и Европы в энергетической сфере вместе с запуском «Северного потока — 2». Впрочем, руководство Евросоюза пока не готово рассматривать такой сценарий, а нехватка финансирования отрасли всё равно не позволила бы решить все проблемы ЕС, уверен Юшков.

Между бюджетом и электоратом

На фоне заметного повышения стоимости газа европейские страны столкнулись с ажиотажным удорожанием электроэнергии. Например, в Германии, Бельгии, Нидерландах, Латвии и Литве за последний год цены выросли примерно в четыре раза — c €91—98 до €369—380 за 1 МВт⋅ч, а во Франции — почти в пять раз, c €86 до €411 за 1 МВт⋅ч, свидетельствуют данные биржи Nord Pool.

В качестве альтернативы газу европейские страны начинают активнее использовать мазут и параллельно возобновляют работу угольных электростанций, которые ранее были выведены из эксплуатации из-за экологической повестки. Наряду с этим власти ЕС вводят жёсткие меры для экономии энергии вплоть до отключения подсветки зданий и горячей воды в офисах, а также снижения температуры в помещениях.

Здание Цейхгауз в Берлине, на котором в тёмное время суток больше не включается подсветка

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Кроме того, руководство Евросоюза пытается сдержать дальнейшее удорожание энергии с помощью субсидий, снижения налогов, а также искусственного регулирования цен. В то же время эксперты Международного валютного фонда считают подобные меры нецелесообразными.

Согласно оценке организации, инициативы европейских властей по поддержке граждан и бизнеса не приводят к снижению потребления энергии, из-за чего стоимость топлива всё ещё остаётся высокой. Экономисты фонда призывают Европу помогать только наименее обеспеченным гражданам, а государственные траты на электроэнергию переложить на плечи остальных потребителей.

«Правительства не могут предотвратить сокращение реального национального дохода из-за шока в торговле (энергоресурсами. — RT). Им следует допустить передачу последствий тотального увеличения затрат на топливо конечным потребителям для стимулирования энергосбережения и отказа от ископаемых видов топлива», — говорится в исследовании МВФ.

Как объясняют аналитики фонда, при нынешних мерах по сдерживанию топливных цен объём дополнительных затрат во многих странах ЕС может превысить 1,5% ВВП в 2022 году. В этих условиях бюджетные возможности государств региона становятся всё более ограниченными. Между тем поддержка только беднейших слоёв населения обойдётся Европе лишь в 0,4% ВВП, подсчитали экономисты МВФ.

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«Европейские госбанки сейчас активно выдают энергетическим компаниям льготные кредиты. Идёт и субсидирование затрат потребителей. В итоге Европа заливает все свои проблемы бюджетными деньгами. МВФ просит этого не делать, так как бюджет небезграничен. В то же время резко повышать цены на энергию для рядовых потребителей власти ЕС не хотят, так как это может привести к социальным протестам», — считает Игорь Юшков.

Похожей точки зрения придерживается и Алексей Фёдоров. По его словам, в попытке не рассориться с электоратом правительства ряда стран ЕС пытаются максимально оградить рядовых граждан от повышения цен, но уже начинают превышать допустимую границу финансовых возможностей. Международный валютный фонд просит ЕС вернуться «в разумные рамки», но руководство Евросоюза вряд ли прислушается к этому совету, считает аналитик.

«Проблема в том, что, политизировав поставки газа и других энергоресурсов из России, страны ЕС теперь не могут решить энергетические проблемы. Для этого им пришлось бы отступить и, в их понимании, проиграть в геополитическом сражении. А потому ситуация в европейских экономиках будет неизбежно ухудшаться до тех пор, пока действующим властям не укажут на дверь или они наконец-то не вернутся к экономической основе принятия решений», — заключил Фёдоров.