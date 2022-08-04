«Препятствуют успешному разрешению»: в «Газпроме» рассказали о влиянии санкций на ситуацию с возвратом турбины Siemens

Действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с турбиной Siemens для «Северного потока», заявили в «Газпроме». В компании подробно рассказали о влиянии санкционных режимов сразу нескольких стран и объединений на возвращение агрегата в Россию, а также на ремонт других турбин Siemens, которым техобслуживание потребуется в будущем. В Кремле подтвердили обозначенную компанией точку зрения, отметив, что «Газпрому» нужны необходимые в данной ситуации гарантии.

В «Газпроме» заявили, что действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens, необходимых для работы «Северного потока».

В корпорации отметили, что с британской Industrial Turbine Company (UK) Limited, входящей в состав группы компаний Siemens Energy, был заключён контракт на ремонт двигателей на заводе в Канаде. По условиям контракта срок окончания ремонта двигателя был намечен на май 2022 года, сразу после чего двигатель должен был быть передан «Газпрому».

В то же время в «Газпроме» подчеркнули, что в связи с канадскими санкциями и без согласия компании двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта.

Подчёркивается, что власти Канады выдали документы на вывоз двигателя компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту.

«В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь, это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС «Портовая», — пояснили в компании.

Между тем в «Газпроме» отметили, что в настоящее время на компрессорной станции «Портовая» в рабочем состоянии находится только один из шести основных газоперекачивающих агрегатов. В этой связи суточная производительность КС составляет не более 33 млн куб. м газа при плановой мощности 167 млн куб. м.

Как пояснили в компании, поставка турбины из Канады в Германию также сопряжена с риском санкций, поскольку одно из введённых ограничений против России предусматривает запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт газотурбинных двигателей независимо от того, произведены ли указанные товары в ЕС.

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Кроме того, сходные риски сохраняются из-за участия в контракте компании Industrial Turbine Company (UK) Limited, на которую распространяется британское законодательство, отметили в «Газпроме».

«В отсутствие официальных разъяснений ЕС и Великобритании по вопросам применения санкций нет ясности, что ремонт и транспортировка газотурбинных двигателей для КС «Портовая» не подпадёт под экспортные ограничения. Аналогичные риски сохраняются в отношении подлежащих капитальному ремонту двигателей №072, 074 и 121», — заявили в компании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» хотел бы получить назад турбину для газопровода «Северный поток», однако компании для этого необходимы документы.

Пескова 4 августа спросили об опубликованном в среду заявлении «Газпрома», в котором говорилось, что санкционные режимы Канады, ЕС и Великобритании делают поставку турбины в Россию невозможной.

«Газпром» очень хотел бы получить эту турбину. Но ведь не «Газпром» вводил санкции. Санкции введены в отношении «Газпрома». В данном случае для «Газпрома» важно получить юридические документы, в которых говорится, что эта турбина не санкционирована. Просто слов в данном случае абсолютно недостаточно», — сказал Песков.

Песков напомнил, что техническое обслуживание турбины осуществляет дочерняя структура в Британии компании Siemens, которая работает в рамках британского права.

«Поэтому, конечно, в данном случае на фоне тех санкций, которые введены в отношении «Газпрома», в отношении нашей страны, «Газпром» просто должен себя застраховать, должен застраховать свою собственность. Турбина является собственностью «Газпрома», — добавил он.

КСПГ «Портовая»

© ООО «Газпром инвест»

Напомним, что «Газпром» поставляет топливо по «Северному потоку» из России в Германию, откуда газ распределяют по другим странам Евросоюза. Плановая суточная мощность магистрали достигает 167 млн куб. м.

В июне этот показатель снизился на 40% (до 67 млн куб. м), поскольку «Газпром» не смог вернуть отправленный на плановый ремонт в Канаду двигатель Siemens. Агрегаты на базе турбин этого производителя работают на расположенной в Ленинградской области компрессорной станции «Портовая», которая служит точкой входа в «Северный поток».

Позднее «Газпром» сообщил об остановке ещё одной турбины Siemens из-за окончания срока допустимой межремонтной наработки. С 27 июля суточная производительность компрессорной станции «Портовая» снизилась до 33 млн куб. м, что составляет около 20% от плановой мощности.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT отметил, что страна постоянно находится в условиях введения новых санкций, вследствие чего опасения «Газпрома» обоснованны.

«Нам бы хотелось получить документы, что новые санкции введены не будут, что Канада свои исключения из санкций, которые она ввела, не отменит, что не будет новых санкций. Где гарантии, что через полгода, через год не примут санкции в отношении «Северного потока»? ЕС принял санкции в отношении российской нефти, российского угля. Почему тогда решение по газу не может быть принято?» — задался вопросом Митрахович.

По его словам, в случае получения подобных гарантий можно легко наладить совместную работу. Если этого не произойдёт, полагает эксперт, «Северный поток» работать на полную мощность не будет.