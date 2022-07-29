В «Газпроме» сообщили, что Siemens устранил на турбинах не более четверти неисправностей

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов в эфире «Россия 24» сообщил, что Siemens устранил не более четверти выявленных неисправностей на турбинах «Северного потока».

«Мы неоднократно обращались в российское представительство Siemens... устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надёжности», — приводит слова Маркелова РИА Новости.

29 июля российская компания опубликовала часть переписки с партнёрами по вопросу турбин, а также документы по компрессорной станции «Портовая».

Среди них акты Ростехнадзора, в том числе и предписание об устранении выявленных нарушений.