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В «Газпроме» сообщили, что Siemens устранил на турбинах не более четверти неисправностей

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Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов в эфире «Россия 24» сообщил, что Siemens устранил не более четверти выявленных неисправностей на турбинах «Северного потока».
В «Газпроме» сообщили, что Siemens устранил на турбинах не более четверти неисправностей
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  • © SOPA Images

«Мы неоднократно обращались в российское представительство Siemens... устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надёжности», — приводит слова Маркелова РИА Новости.

29 июля российская компания опубликовала часть переписки с партнёрами по вопросу турбин, а также документы по компрессорной станции «Портовая».

Среди них акты Ростехнадзора, в том числе и предписание об устранении выявленных нарушений.

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