«Газпром» опубликовал часть переписки с партнёрами по вопросам турбин
Компания «Газпром» опубликовала часть переписки с партнёрами по вопросу турбины, а также документы по компрессорной станции «Портовая».
- globallookpress.com
- © Igor Russak/dpa
«Публикуем часть переписки с партнёрами и документы по КС «Портовая», — говорится в сообщении компании.
Пресс-служба «Газпрома» приложила ссылку на опубликованные документы.
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