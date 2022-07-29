«Газпром» опубликовал часть переписки с партнёрами по вопросам турбин

Компания «Газпром» опубликовала часть переписки с партнёрами по вопросу турбины, а также документы по компрессорной станции «Портовая».

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«Публикуем часть переписки с партнёрами и документы по КС «Портовая», — говорится в сообщении компании. Пресс-служба «Газпрома» приложила ссылку на опубликованные документы.