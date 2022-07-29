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«Газпром» опубликует часть переписки с партнёрами по поводу ремонта турбин для газопровода

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«Газпром» опубликует часть переписки с партнёрами по поводу ремонта двигателей для «Северного потока», сообщил зампред компании Виталий Маркелов в эфире «Россия 24».
«Газпром» опубликует часть переписки с партнёрами по поводу ремонта турбин для газопровода
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Часть нашей переписки с партнёрами будет скоро опубликована», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Маркелов также сообщил, что отправка турбины Siemens для «Северного потока» из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В компании сообщали, что получили от Siemens документы от канадских властей касательно турбины, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

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