Лавров: Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens для «Северного потока»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens для «Северного потока».

Об этом российский министр сказал на пресс-конференции по итогам визита в Уганду.

«Нам никто не может внятно в документах объяснить какой статус, во-первых, этой турбины и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде», — заявил Лавров.

Ранее «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В компании сообщали, что получили от компании Siemens документы от канадских властей касательно турбины, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» выступит с заявлением по «Северному потоку» и даст объяснение ситуации с технологической точки зрения.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.