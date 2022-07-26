Лавров: Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens для «Северного потока»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens для «Северного потока».
Лавров: Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens для «Северного потока»
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Об этом российский министр сказал на пресс-конференции по итогам визита в Уганду. 

«Нам никто не может внятно в документах объяснить какой статус, во-первых, этой турбины и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде», — заявил Лавров.

Ранее «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В компании сообщали, что получили от компании Siemens документы от канадских властей касательно турбины, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» выступит с заявлением по «Северному потоку» и даст объяснение ситуации с технологической точки зрения.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

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