В «Газпроме» заявили, что до санкций проблем с возвратом турбин из ремонта не было

«Газпром» до санкций не испытывал проблем с получением турбин Siemens для «Северного потока» из ремонта, заявил зампред правления российской компании Виталий Маркелов.

«К плану капитального ремонта двигателей мы всегда готовимся заранее, есть так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капитальный ремонт на заводе компании Siemens», — рассказал он в эфире «Россия 24».

По его словам, их ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тыс. часов.

«И до введения антироссийских санкций проблем с получением отремонтированных двигателей на замену у нас не было», — цитирует Маркелова РИА Новости.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что останавливают эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».