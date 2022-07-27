В «Газпроме» заявили, что до санкций проблем с возвратом турбин из ремонта не было
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«К плану капитального ремонта двигателей мы всегда готовимся заранее, есть так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капитальный ремонт на заводе компании Siemens», — рассказал он в эфире «Россия 24».
По его словам, их ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тыс. часов.
«И до введения антироссийских санкций проблем с получением отремонтированных двигателей на замену у нас не было», — цитирует Маркелова РИА Новости.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что останавливают эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».