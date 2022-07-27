В «Газпроме» заявили, что до санкций проблем с возвратом турбин из ремонта не было

Короткая ссылка
«Газпром» до санкций не испытывал проблем с получением турбин Siemens для «Северного потока» из ремонта, заявил зампред правления российской компании Виталий Маркелов.
В «Газпроме» заявили, что до санкций проблем с возвратом турбин из ремонта не было
  • Gettyimages.ru

«К плану капитального ремонта двигателей мы всегда готовимся заранее, есть так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капитальный ремонт на заводе компании Siemens», — рассказал он в эфире «Россия 24».

По его словам, их ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тыс. часов.

«И до введения антироссийских санкций проблем с получением отремонтированных двигателей на замену у нас не было», — цитирует Маркелова РИА Новости.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что останавливают эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить