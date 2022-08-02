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Шольц назвал критику Трюдо в ситуации с турбиной «Газпрома» беспочвенной

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Канцлер Германии Олаф Шольц встал на защиту премьера Канады Джастина Трюдо, которого критикуют за решение вернуть турбину «Газпрому».
Шольц назвал критику Трюдо в ситуации с турбиной «Газпрома» беспочвенной
  • AP
  • © Markus Schreiber

В интервью The Globe and Mail Шольц заявил, что такое решение Канады нельзя называть «одолжением» российской компании — оно показывает солидарность страны с Европой, в том числе с ФРГ.

Он отметил, что считает критику канадского премьер-министра и его правительства по этому поводу «совершенно беспочвенной».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно создал сложности вокруг турбин для газопровода «Северный поток».

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