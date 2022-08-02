Шольц назвал критику Трюдо в ситуации с турбиной «Газпрома» беспочвенной
- AP
- © Markus Schreiber
В интервью The Globe and Mail Шольц заявил, что такое решение Канады нельзя называть «одолжением» российской компании — оно показывает солидарность страны с Европой, в том числе с ФРГ.
Он отметил, что считает критику канадского премьер-министра и его правительства по этому поводу «совершенно беспочвенной».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно создал сложности вокруг турбин для газопровода «Северный поток».