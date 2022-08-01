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Песков: Запад искусственно создал сложности вокруг турбин для «Северного потока»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно создал сложности вокруг турбин для газопровода «Северный поток».
Песков: Запад искусственно создал сложности вокруг турбин для «Северного потока»
  • РИА Новости

«Газпром» изложил реальную ситуацию, реальное положение дел. Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определённые искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, незаконными ограничениями. Эту ситуацию нужно «расшивать», и здесь мало что может сделать российская сторона», — сказал он, комментируя ситуацию с ремонтом турбин.

26 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens для «Северного потока».

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В компании сообщали, что получили от Siemens документы от канадских властей касательно турбины, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

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