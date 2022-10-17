«Гарантий никто дать не может»: хватит ли странам Европы запасов газа на предстоящую зиму

На торгах в понедельник, 17 октября, цены на газ в Европе впервые за четыре месяца опускались до $1250 за 1 тыс. куб. м. Участники рынка положительно реагируют на информацию об ускоренном заполнении газохранилищ в странах ЕС. Так, средний по региону объём резервов уже перевалил за 92% от максимально возможного. Впрочем, эксперты не исключают, что уже зимой энергосырьё на европейском рынке может вновь серьёзно вырасти в цене. По оценке специалистов, без стабильных поставок топлива из России нынешних запасов может хватить Евросоюзу лишь на несколько месяцев. В то же время закупки газа у альтернативных поставщиков обходятся странам региона всё дороже. Чем проблемы в энергетической сфере могут грозить экономике Европы в предстоящие месяцы — в материале RT.

В понедельник, 17 октября, цены на газ в Европе опускались до минимума за последние четыре месяца. В ходе торгов стоимость сырья на хабе TTF в Нидерландах снижалась на 13,1% — до €123,4 за МВт⋅ч, или около $1250 за 1 тыс. куб. м. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 21 июня, о чём свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Снижение биржевой цены на газ в ЕС во многом связано с ускоренным заполнением европейских газохранилищ. Кроме того, во многих странах региона сейчас установилась достаточно тёплая для середины октября погода, что также отражается на котировках», — объяснила RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Согласно последним подсчётам Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в государствах Евросоюза уже превысила целевые уровни и сейчас составляет 92,08%. Ранее в Европарламенте планировали довести показатель до 80—85% к 1 ноября.

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Хотя поставки энергосырья из России остаются ограниченными, ЕС в настоящий момент пытается максимально нарастить закупки топлива у других поставщиков, объяснила Наталья Мильчакова. Впрочем, по её мнению, до конца 2022 года стоимость газа на европейском рынке может вновь подняться до $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Возможность очередной волны удорожания топлива в Европе не исключают и аналитики «Газпрома». Согласно оценке компании, зимой в зависимости от развития ситуации на рынке газовые цены в ЕС могут превышать отметку $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Как ранее объяснял глава «Газпрома» Алексей Миллер, даже максимально заполненные ПХГ не могут гарантировать надёжное прохождение осенне-зимнего периода. В качестве примера топ-менеджер привёл ситуацию с потреблением газа в Германии — стране с самыми большими подземными хранилищами.

«Объём (немецких газохранилищ. — RT) составляет при 100%-ной закачке 21,5 млрд куб. м газа. Германия, по-видимому, закачает около 20 млрд. По оценкам, которые отталкиваются от ретроспективных данных, Германия за предстоящий осенне-зимний период потребит 60 млрд куб. м газа, может быть, чуть больше… Это значит, что газа в подземных хранилищах Германии хватает на два, максимум два с половиной месяца», — объяснил Миллер.

По его словам, реальное положение дел во многом будет зависеть от погодных условий и прохождения зимнего пика в ЕС. Так, даже если предстоящие месяцы будут относительно тёплыми, то внезапное наступление аномальных холодов на пять-семь дней может «заморозить целые города» в Европе, предположил Алексей Миллер.

«Возвращаясь к вопросу о том, переживёт Европа (зиму. — RT) с тем объёмом закачки газа в подземные хранилища, которые у неё сегодня есть, или нет. Ответ очень простой — гарантий никто никаких дать не может», — подчеркнул глава «Газпрома».

По разным оценкам, к концу марта 2023 года заполненность европейских ПХГ может составить лишь около 5%. Таким образом, если странам региона всё же удастся без значительных потерь пережить предстоящую зиму, то перспективы отопительных периодов в 2023 и 2024 годах становятся всё более неопределёнными, добавил Миллер.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Ранее мощности европейских ПХГ позволяли полностью покрывать зимние пики потребления газа, но только при условии стабильных поставок трубопроводного сырья из России. Тем не менее сейчас импорт российского топлива опустился до минимальных значений, а закупки у альтернативных продавцов становятся всё более обременительными для европейского бюджета, признают эксперты.

«Страны Европы, а именно её северной части, рассчитывают или на Норвегию, чьи мощности по поставкам газа достаточно ограниченны, или на сжиженный природный газ (СПГ) из других стран — Катара, Нигерии, Алжира и США. Однако если раньше СПГ был дороже трубопроводного газа на 15—20%, то сейчас цены стали выше в разы. То есть для стран ЕС газ сейчас стал очень дорогостоящим удовольствием», — отметила Наталья Мильчакова.

Промышленное бегство

Напомним, ранее прокачка российского газа по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, а Украина вдвое сократила транзит сырья из РФ в ЕС через свою территорию. Более того, в конце сентября сразу на трёх нитках системы «Северный поток» произошла серия взрывов, и транспортировка топлива по этим магистралям стала невозможной.

Таким образом, среди ориентированных на Европу трубопроводов на полную мощность сегодня работает только «Турецкий поток». Вместе с тем данная магистральная система позволяет прокачивать лишь около 16 млрд куб. м в год, тогда как, например, через «Северные потоки» суммарно можно было бы транспортировать порядка 110 млрд куб. м ежегодно.

По информации Службы внешней разведки РФ, косвенные данные указывают на причастность Запада к произошедшей диверсии на «Северных потоках». Россию при этом не допускают к расследованию обстоятельств теракта, но, по словам Владимира Путина, основные бенефициары инцидента и так понятны. В частности, речь может идти о США, которые теперь могут свободно поставлять энергоресурсы в ЕС по высоким ценам.

«Как в приличных компаниях говорят, хайли лайкли, всё понятно, всё ясно, кто там за этим стоит и кто выгодоприобретатель. Можно теперь действительно в больших масштабах навязывать европейским странам природный сжиженный газ из Соединённых Штатов, который явно уступает по конкурентоспособности российскому трубопроводному газу. Ведь цены на американский СПГ значительно выше, это всем хорошо было и раньше известно», — объяснил Путин.

РИА Новости

Любопытно, что и сами американские власти не стали скрывать оптимизм после произошедшего на «Северных потоках». Так, например, госсекретарь США Энтони Блинкен называл инцидент «невероятной возможностью» для Европы раз и навсегда устранить зависимость от российских энергоресурсов.

«Мы значительно увеличили наше производство... Теперь мы являемся ведущим поставщиком СПГ в Европу, помогая компенсировать любые потери (региона. — RT) в нефти и газе», — приводит ТАСС слова Блинкена.

Вместе с тем политика Вашингтона в энергетической сфере уже начала вызывать вопросы у европейского руководства. В начале октября вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о попытках дружественных стран добиться «астрономических цен» на газ для ЕС. Немецкий чиновник не стал напрямую обвинять Штаты, но призвал Вашингтон помочь Европе в преодолении энергокризиса.

«США обратились к нам, когда цены на нефть выросли, и в результате была высвобождена нефть из национальных резервов в Европе. Я думаю, было бы неплохо проявить такую же солидарность (в вопросе. — RT) сдерживания цен на газ», — отметил Хабек.

Позже аналогичную позицию озвучил и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, США и ЕС должны выйти на сбалансированные экономические отношения в энергетическом вопросе. При этом глава французского Минэкономики упомянул, что сегодня Соединённые Штаты продают свой СПГ Европе в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам.

«Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы… экономическое ослабление Европы не отвечает ничьим интересам», — подчеркнул Ле Мэр.

Legion-Media

© Evgeny Haritonov

Впрочем, закупки дорогого СПГ могут в корне изменить европейскую экономическую модель, считает Алексей Миллер. Как напомнил глава «Газпрома», в течение десятилетий благополучие Европы и, в частности, её крупнейшей экономики в лице Германии держалось именно на поставках относительно дешёвого сырья из России, чего у ЕС больше нет.

«Продолжалось это более 50 лет... Дешёвый энергоресурс — газ — в Германии давал более чем стократное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности. Фактически это (высокая цена на газ. — RT) удар по экономической модели, которая существовала до последнего времени. Очень серьёзный удар», — подчеркнул Миллер.

По его мнению, в нынешних условиях Европу ожидает деиндустриализация. При этом, как отметил Владимир Путин, данный процесс уже начался.

«Рост затрат (на энергию. — RT) подкашивает местные предприятия. По некоторым видам продукции темпы снижения выпуска измеряются двузначными цифрами. Лишённый доступных энергоресурсов из России, европейский бизнес вынужден закрываться или искать лучшей доли в чужих юрисдикциях», — заявил президент.

«Ледяной потолок»

На фоне заметного удорожания энергии в еврозоне за последние 12 месяцев темпы роста потребительских цен на товары и услуги в среднем по региону достигли 10% в годовом выражении — максимального уровня за всю историю наблюдений. Более того, в ряде государств Европы годовая инфляция уже превысила 11—12%, в Нидерландах достигла 17,1%, а в странах Прибалтики перевалила за 22%. Об этом свидетельствуют материалы Евростата.

В текущих условиях страны Европы уже согласовали введение потолка цен на российскую нефть с декабря и сейчас рассматривают возможность применения аналогичного механизма для газа. Впрочем, по словам Алексея Миллера, подобные инициативы приведут к полному прекращению поставок российского сырья странам региона.

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«Когда слышишь такие предложения, вспоминаются слова хорошо известной нашей песни «Ледяной потолок, дверь скрипучая»… Мы играем в игры по правилам, которые придумали мы. И не играем в игры по правилам, которые придумали не мы», — подчеркнул Миллер.

Как отметил в беседе с RT главный аналитик компании «Телетрейд» Марк Гойхман, в настоящий момент газ остаётся крайне востребованным товаром на мировом рынке, поэтому даже в случае введения потолка цен многие европейские страны вряд ли будут соблюдать это ограничение. Между тем, если Россия полностью перекроет поставки своего сырья в ЕС, страны региона могут столкнуться с ещё большим удорожанием топлива, уверен специалист.

«Европейским государствам придётся закупать ещё больше СПГ у альтернативных поставщиков по более высоким ценам. Это способно дополнительно подстегнуть инфляцию, способствовать торможению экономики, крайне негативно отразиться на населении, вызвать социальное напряжение», — заключил эксперт.