«В реальности не будет соблюдаться»: Евросоюз одобрил введение потолка цен на российскую нефть

Страны Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть. Ограничения подразумевают запрет на морские перевозки сырья из РФ стоимостью выше определённого уровня. При этом сам ценовой лимит пока ещё не был определён государствами ЕС. За счёт новых рестрикций Брюссель хочет ограничить прибыль Москвы от продажи углеводородов. Впрочем, как полагают аналитики, на практике своих доходов рискуют лишиться сами европейские транспортные компании, поскольку Россия может начать пользоваться услугами азиатского бизнеса для транспортировки нефти. В свою очередь, тем странам, которые поддержат санкции ЕС, РФ вовсе перестанет поставлять топливо, что обернётся резким увеличением мировых цен, уверены эксперты.

В четверг, 6 октября, Европейский союз утвердил восьмой пакет экономических санкций против России. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.

«Мы ещё сильнее бьём по военной экономике России, ограничивая её возможности для импорта и экспорта, и движемся в ускоренном порядке по пути к тому, чтобы освободиться от зависимости от российских энергоносителей», — заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Рестрикции, в частности, предусматривают создание правовой базы для ограничения стоимости российской нефти. В рамках инициативы планируется запретить европейским компаниям перевозить сырьё из РФ морем в третьи страны по цене выше определённого лимита.

Сам потолок цен пока ещё не был единогласно одобрен всеми странами Евросоюза. Тем не менее уже с 5 декабря соответствующий запрет на перевозки должен заработать в отношении российской нефти, а с 5 февраля 2023 года — распространиться и на нефтепродукты.

«Ценовой лимит позволит резко сократить доходы России от продажи нефти… Также ограничение будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители», — считают в Совете ЕС.

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Напомним, ранее государства ЕС вслед за США и Великобританией решили ввести запрет на импорт российской нефти. Предполагается, что ограничение полностью вступит в силу 5 декабря, но будет распространяться лишь на морские поставки, а не на трубопроводные.

Тем не менее в преддверии эмбарго Европа уже заметно сократила объём закупок нефти у России. Так, за первые восемь месяцев 2022 года экспорт сырья из РФ в страны Евросоюза и Великобританию упал более чем на 34% — с 2,6 млн до 1,7 млн баррелей в день. Об этом свидетельствуют материалы Международного энергетического агентства (МЭА).

Вместе с тем Москва продолжила получать высокий объём доходов от продажи нефти за счёт возросших цен на сырьё и переориентации поставок в дружественные страны. Как подсчитали в Минфине РФ, с января по сентябрь 2022 года Россия заработала на экспорте нефти и нефтепродуктов 7,57 трлн рублей — на 49% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

В результате ещё летом страны Европы вместе с США задумались ограничить стоимость российской нефти. Впрочем, как полагают в правительстве РФ, подобные действия нарушают все рыночные механизмы и рискуют обернуться ещё большим удорожанием топлива на глобальном рынке.

«Если хочешь создать дефицит на мировом рынке той или иной продукции, например нефти, нефтепродуктов, то введи обязательно ограничение цен… На сегодняшний день, к сожалению, политика преобладает над экономикой, и такие неэффективные решения приводят к тому, что будет просто рост цен и за это будут платить потребители этих стран», — заявил 5 октября российский вице-премьер Александр Новак по итогам переговоров ОПЕК+.

Похожую точку зрения ранее озвучил и президент России Владимир Путин. По его мнению, попытки ограничения цен не имеют никаких перспектив, поскольку Москва не собирается торговать по навязанным ей правилам и продавать нефть себе в убыток. На этом фоне глава государства призывал западных партнёров одуматься.

«Абсолютно тупое решение. Если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, оно не приведёт... Не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять... Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю», — предупреждал Путин в сентябре на Восточном экономическом форуме.

Любопытно, что и в самой Европе крупный энергетический бизнес скептически относится к планам по ограничению цен на российскую нефть. Так, например, глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает инициативу ЕС неудачной, пишет Bloomberg.

«Я думаю, что на самом деле это плохая идея. По сути, это способ вернуть лидерство Владимиру Путину, а я бы никогда этого не сделал», — заявил Пуянне 5 октября на форуме Energy Intelligence в Лондоне.

«Есть немало способов обходить»

Как рассказал RT главный аналитик компании «Телетрейд» Марк Гойхман, потолок цен никогда прежде не использовался в мировой торговле и воплотить это решение в жизнь будет практически невозможно. Новые ограничения не касаются самих стран ЕС, поскольку Евросоюз планирует вовсе отказаться от закупок российской нефти. Между тем другие государства — потребители сырья вряд ли поддержат данную инициативу, считает специалист.

«Основные альтернативные покупатели российской нефти, в частности Индия и Китай, не высказывают готовности участвовать в подобных планах. В то же время страны ОПЕК выступают против ценового потолка для России, поскольку опасаются, что в будущем аналогичные меры могут быть приняты и против других государств-экспортёров», — объяснил Гойхман.

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Более того, по словам эксперта, сегодня ведущие позиции в морских перевозках нефти занимают компании из Греции, Кипра и Мальты, а после установления ценового потолка Москва может полностью отказаться от их услуг. В этом случае все три европейские страны рискуют потерять значимую статью доходов.

«Скорее всего, в реальности предел цен не будет соблюдаться компаниями. Если же европейские перевозчики станут придерживаться новых требований ЕС, их прибыль начнёт постепенно переходить к компаниям из других стран — Азии, Латинской Америки и самой России. Контролировать соблюдение условий соглашения крайне проблематично, есть немало способов явно или неявно их обходить», — добавил Марк Гойхман.

Само решение Евросоюза отказаться от покупок нефти у Москвы опрошенные RT эксперты также считают рискованным для ЕС. Как объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, многие нефтеперерабатывающие заводы Европы могут работать только с российским сырьём из-за особенностей его состава, а переоснащение предприятий требует больших затрат.

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«Кроме того, после введения эмбарго стоимость нефти может вырасти, а различные пути обхода санкций всё равно позволят РФ зарабатывать сверхприбыли. При возросших мировых ценах Москва может увеличить дисконт для других покупателей и всё равно остаться в плюсе. Так, например, Индия за счёт скидки может значительно увеличить объёмы закупок нефти у РФ и после её переработки на своих НПЗ перепродать тем же странам ЕС, но уже по рыночным ценам», — пояснил Чернов.

По мнению Марка Гойхмана, санкции против России в энергетической сфере могут привести к удорожанию сырья на мировом рынке с нынешних $93—94 до $130—140 за баррель. Это, в свою очередь, приведёт к ещё большему разгону инфляции в ЕС, увеличению расходов бизнеса и населения, что станет ударом для экономики региона, уверен специалист.

Гора запретов

Помимо потолка цен на нефть, новый пакет санкций включает в себя запрет на импорт в ЕС целого ряда российской продукции общей стоимостью €7 млрд. Ограничения, в частности, касаются стали, древесины, бумаги, оборудования, сигарет, пластмассы, косметики и материалов для ювелирной промышленности.

Одновременно предусмотрен запрет на экспорт из Европы в РФ угля, химических веществ, техники для авиационной отрасли, а также электронных компонентов, используемых в российском оружии. Помимо этого, гражданам ЕС теперь нельзя занимать руководящие должности в госкомпаниях России, а европейскому бизнесу запрещено представлять РФ финансовые, инженерные, архитектурные, юридические и IT-услуги.

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Наряду с этим Евросоюз запретил все операции с Российским морским регистром судоходства. Также россиянам больше нельзя владеть криптокошельками на территории ЕС.

«Из всех перечисленных ограничений, вероятнее всего, самое большое негативное значение для России имеют санкции относительно поставок в нашу страну решений для IТ-отрасли. Например, в секторе добычи и геологоразведки полезных ископаемых около 90% техники и технологий у нас импортные. Однако для других сфер — финансового сектора или ретейла — эти санкции не будут столь ощутимы, так как у нас есть собственные аналоги», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По мнению эксперта, ещё одним вызовом для России может стать запрет на экспорт продукции металлургии. В этом случае компаниям придётся пересматривать логистику и перенаправлять металлы и изделия из них на другие рынки. Впрочем, спрос на эту продукцию в мире остаётся высоким, поэтому у российского бизнеса со временем получится полностью заместить европейских покупателей, уверен Деев.

«Что касается запрета на использование криптокошельков, то в этом году ими пользовались более активно для обхода санкций, когда в РФ перестали действовать иностранные платёжные системы и были введены санкции против российских банков. Однако эти ограничения коснутся только небольшой прослойки населения страны», — заключил эксперт.