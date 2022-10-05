«Не пойдут на поводу у США»: страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки

Государства — участники соглашения ОПЕК+ договорились с ноября снизить добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки — это максимальное сокращение за последние два года. Как объяснил российский вице-премьер Александр Новак, принятое решение позволит восстановить баланс спроса и предложения на мировом энергорынке в период неопределённости. Итоги переговоров вызвали серьёзное недовольство в Соединённых Штатах. По данным СМИ, ранее Белый дом пытался убедить некоторых участников альянса, в частности Саудовскую Аравию, не сокращать производство нефти, поскольку это может привести к заметному росту цен на топливо. Впрочем, как отмечают эксперты, у Эр-Рияда нет экономической и политической заинтересованности следовать указаниям США. Какие изменения ждут мировой рынок нефти — в материале RT.

В среду, 5 октября, страны — участницы соглашения ОПЕК+ утвердили новые параметры добычи нефти. По итогам переговоров в Вене представители государств решили с ноября 2022 года сократить производство суммарно на 2 млн баррелей в сутки от уровня августа.

Как сообщил после заседания вице-премьер России Александр Новак, запланированное снижение нефтедобычи станет самым масштабным за последние два года. Инициатива призвана восстановить баланс между спросом и предложением на глобальном энергорынке в период неопределённости, пояснил зампред правительства.

По его словам, осенью и зимой потребление топлива в мире традиционно снижается, поэтому объём производства сырья также необходимо скорректировать. Кроме того, темпы роста мировой экономики начали замедляться, что оказывает дополнительное давление на нефтяной спрос.

«Есть признаки рецессии, о которых сегодня говорят многие экономисты, и во многих странах это обсуждается, в том числе в США, в Европейском союзе. Мы видим замедление темпов роста экономики в Китайской Народной Республике, поэтому эти риски тоже были учтены», — рассказал Новак в эфире канала «Россия 24».

Вице-премьер РФ Александр Новак

РИА Новости

© Мурад Оруджев

Мировые цены на нефть отреагировали ростом на решение стран ОПЕК+. Во второй половине дня стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 2,3% — до $93,94 за баррель.

Хотя в последнее время реальный уровень осуществляемой альянсом нефтедобычи заметно отставал от плановых показателей, нынешнее решение ОПЕК+ может привести к дополнительному повышению сырьевых цен. Таким мнением с RT поделился аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его оценке, стоимость барреля Brent в ближайшее время может вновь подняться выше психологической отметки $100.

Катастрофа по-американски

Итоги переговоров стран ОПЕК+ вызвали недовольство в Соединённых Штатах. Как сообщили в Белом доме, Джо Байден был разочарован «близоруким» решением альянса уменьшить производство нефти.

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При этом в преддверии заседания ОПЕК+ власти США пытались отговорить участников встречи от сокращения добычи. Соответствующие переговоры представители Байдена вели с представителями Кувейта, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве.

По его информации, перспектива сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ рассматривается руководством Штатов как «тотальная катастрофа». Действия альянса могут привести к повышению нефтяных цен на мировом рынке и, как следствие, удорожанию бензина в США. Это, в свою очередь, произойдёт «в опасный для администрации Байдена момент», поскольку до промежуточных выборов в конгресс остаётся всего пять недель, говорится в материале.

Белый дом уже не в первый раз пытается повлиять на решения ОПЕК+. Например, в июне Вашингтон активно призывал участников организации увеличить добычу нефти для снижения мировых цен на топливо. Впрочем, по данным издания Financial Times, Саудовская Аравия не намерена идти на уступки Штатам и, напротив, стремится поднять стоимость нефти, чтобы «разозлить США и помочь России».

Как рассказал RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, Эр-Рияду и другим крупным производителям нефти с Ближнего Востока сегодня невыгодно снижение цен на сырьё. При этом политический аспект в данном вопросе также играет немаловажную роль, уверен специалист.

«Дело в том, что санкции против России произвели впечатление на Ближний Восток и вызвали волну опасений в регионе. Ведь Запад в любой момент может вспомнить, что арабские страны не являются «демократическими», и тоже начнёт вводить против них ограничения, включая арест активов. Таким образом, сегодняшнее решение — это явный сигнал рынку и Вашингтону о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ проводят свою политику и не пойдут на поводу у США. Для России же это скорее позитив», — объяснил эксперт.

Президент США Джо Байден

AP

© Susan Walsh

На фоне принятого решения ОПЕК+ Джо Байден распорядился выпустить на рынок в ноябре дополнительно 10 млн баррелей нефти из стратегических резервов США. Отметим, что на протяжении полугода Вашингтон использует эти запасы для покрытия дефицита сырья на внутреннем рынке Штатов. При этом объём стратегических резервов страны уже сократился до минимального уровня за последние 38 лет, о чём свидетельствуют данные американского Минэнерго.

Ценовой беспредел

Одной из угроз для мирового рынка нефти Александр Новак также назвал попытки западных стран установить потолок цен на российское сырьё. По мнению вице-премьера, такие действия нарушают все рыночные механизмы и могут привести к недоинвестированию нефтяной отрасли, ещё большему снижению добычи и, как следствие, серьёзному удорожанию топлива на глобальном рынке.

«На сегодняшний день, к сожалению, политика преобладает над экономикой, и такие неэффективные решения приводят к тому, что будет просто рост цен, и за это будут платить потребители этих стран», — подчеркнул Новак.

Днём 5 октября постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс сообщил о согласовании Евросоюзом восьмого пакета санкций против Москвы. Ограничения, в частности, предусматривают установление предельных цен на российскую нефть, написал дипломат в Twitter.

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© Daniel Acker/Bloomberg

Напомним, в марте 2022 года США объявили о запрете на импорт энергоресурсов из России и, начиная с мая, полностью перестали закупать сырьё у Москвы. Вслед за Соединёнными Штатами о планах отказаться от российской нефти сообщила Великобритания, а позже аналогичную инициативу озвучили и в ЕС. Вместе с тем европейское эмбарго должно полноценно заработать только с 5 декабря и будет распространяться лишь на морские поставки, а не на трубопроводные.

Тем не менее за последние месяцы экспорт нефти из России в Европу уже заметно сократился. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), с января по август 2022 года поставки российского сырья в страны Евросоюза и Великобританию упали более чем на 34% — с 2,6 млн до 1,7 млн баррелей в день.

Москва между тем продолжила получать высокий объём доходов от продажи нефти за счёт возросших цен на сырьё и переориентации поставок в страны Азии. Согласно подсчётам Минфина РФ, с января по сентябрь 2022 года Россия заработала на экспорте нефти и нефтепродуктов 7,57 трлн рублей — на 49% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

На этом фоне летом США вместе с европейскими странами и другими партнёрами по G7 задумались об ограничении стоимости российской нефти. Для этого, в частности, было предложено запретить страхование и финансирование судов, которые занимаются перевозкой сырья из РФ по цене выше определённого лимита. Как отмечалось в официальном заявлении «Большой семёрки», такие меры позволят снизить прибыль Москвы от экспорта энергосырья.

Впрочем, подобные попытки вмешательства в рыночные механизмы не имеют никаких перспектив, о чём в начале сентября заявил президент Владимир Путин. По его словам, Москва не собирается торговать по навязанным ей правилам и продавать сырьё себе в убыток.

«Абсолютно тупое решение. Если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, оно не приведёт... Не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять... Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — предупредил Путин.

Президент РФ Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Даничев

Опрошенные RT аналитики также сомневаются в успехе инициативы G7. Как полагает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, если Европа запретит своим страховым и транспортным компаниям перевозить российскую нефть по цене выше определённого уровня, Москва сможет воспользоваться услугами организаций из дружественных государств или создать собственного страховщика.

«Всегда найдутся те, кто захочет заработать на продаже российской нефти. Тем более, что без нашей доли на рынке цены улетят в космос», — считает аналитик.

Более того, по его словам, далеко не все страны мира сегодня готовы поддержать планы Запада по ограничению стоимости российской нефти. На этом фоне доходы РФ от продажи топлива серьёзно не пострадают, уверен специалист.

«Страны Азии и Ближнего Востока не пойдут в коалицию с Западом и продолжат сотрудничество с Россией. Потери в экспорте будут компенсированы высокими ценами на нефть, которые образуются, когда рынок не получит несколько миллионов баррелей в сутки нашей нефти. Продавать нефть странам, которые поддержат потолок цен мы, конечно же, не будем», — заключил Вавилов.