Ресурсное истощение: почему стратегические запасы нефти в США сократились до минимума за 38 лет

На торгах 13 сентября цена нефти Brent выросла почти до $95,5 за баррель, после чего резко опустилась ниже отметки $93. Как объясняют эксперты, на рынке сохраняется неопределённость из-за ограничений Запада против России, решения стран ОПЕК+ снизить добычу и замедления экономики Китая. Инвесторов также настораживает сокращение запасов сырья в США. По последним оценкам, объём стратегических резервов нефти в Штатах упал до минимума с 1984 года. Вашингтон активно расходует собственные ресурсы для борьбы с повышением внутренних цен на бензин. Однако стремительное опустошение нефтяных запасов рискует обернуться ещё большим удорожанием топлива в будущем, предупреждают эксперты.

Во вторник, 13 сентября, мировые цены на нефть показывают неоднозначную динамику. В середине дня стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 1,6% — до $95,49 за баррель, в то время как американская WTI дорожала на 1,7% — до $88,97 за баррель. Впрочем, уже вечером значения опустились до $93 и $87 за баррель соответственно.

Наблюдаемые колебания сырьевых котировок во многом связаны с растущей неопределённостью на глобальном нефтяном рынке, отмечают аналитики. Опасения у инвесторов вызывает возможное снижение поставок сырья из России на фоне западных санкций. Также игроков беспокоит решение ОПЕК+ сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в октябре и замедление из-за локдаунов экономики Китая — крупнейшего потребителя углеводородов.

«Уменьшение экспорта российской нефти может стимулировать рост цен, а действия ОПЕК+ и стагнация спроса в КНР рискуют, напротив, обернуться снижением котировок. Поэтому можно ожидать, что в ближайшее время стоимость нефти продолжит колебаться в диапазоне $80—100 за баррель в зависимости от появляющейся информации», — рассказал RT основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Кроме того, участники рынка сейчас внимательно следят за еженедельными данными по запасам сырья в США, добавил специалист. По его словам, снижение этого показателя может способствовать повышению цен в долгосрочной перспективе.

По данным американского Минэнерго, за неделю с 2 по 9 сентября объём стратегических нефтяных резервов в Соединённых Штатах сократился на 8,4 млн баррелей — до 434,1 млн. Значение стало самым низким с октября 1984 года.

Нефтяные вышки на месторождении в Калифорнии

© George Rose

Резервное питание

Напомним, ещё в начале марта США ввели полный запрет на импорт энергоресурсов из России. Как утверждали на тот момент в Белом доме, Соединённые Штаты могут себе позволить пойти на такой шаг благодаря сильной энергетической инфраструктуре страны. Впрочем, спустя некоторое время американские потребители столкнулись с ажиотажным ростом цен на топливо.

По данным Минэнерго США, если ещё в конце зимы галлон бензина на заправках в Штатах стоил в среднем $3,6 (примерно 57 рублей за литр по текущему курсу), то уже в марте показатель достигал $4,3 (68 рублей за литр), а в середине июня значение превысило $5 (79 рублей за литр).

Для стабилизации обстановки с ценами глава Белого дома Джо Байден в конце марта распорядился высвобождать по 1 млн баррелей нефти в день из стратегических запасов страны начиная с мая и вплоть до конца октября. Таким образом, всего из резервов планируется забрать около 180 млн баррелей.

«Это крупнейшее в нашей истории высвобождение ресурсов из национального резерва. В результате будут обеспечиваться исторические объёмы на исторически длительный период — шесть месяцев», — заявлял Байден.

AP

© Evan Vucci

Стратегический резерв был создан в США после нефтяного кризиса 1970-х на случай новых перебоев с поставками сырья. Использование этих запасов традиционно регулируется соответствующими законодательными актами, рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Покупки и продажи нефти из стратегического резерва должны быть согласованы в ходе специальной административной процедуры. Также в стране имеются коммерческие запасы нефти, но это запасы предприятий, которые формируются и расходуются в ходе обычной коммерческой деятельности», — пояснил аналитик.

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Согласно инициативе Байдена, уже к ноябрю объём стратегических нефтяных запасов США может опуститься до 370 млн баррелей. Эксперты при этом не исключают, что после этого Вашингтон будет вынужден продолжить забирать сырьё из своих запасов.

«Программа может быть продлена на период активной фазы отопительного сезона — до февраля 2023 года. Это связано с тем, что высокие цены на газ и уголь повышают спрос на нефтепродукты как альтернативное топливо для выработки энергии для отопления помещений», — объяснил старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

На фоне высвобождения стратегических нефтяных резервов стоимость горючего на АЗС в США уже практически вернулась к докризисным значениям. По подсчётам Американской автомобильной ассоциации, на сегодняшний день цена одного галлона бензина в среднем по стране опустилась до $3,7 (около 59 рублей за литр), хотя в зависимости от штата показатель варьируется от $3,1 до $5,4 (49—86 рублей за литр).

Вместе с тем стремительное истощение стратегических запасов повышает риски физических перебоев с поставками в будущем. Это, в свою очередь, рискует обернуться новым витком роста цен, уверен Игорь Галактионов.

«В какой-то момент резервы могут закончиться — и компенсировать дисбаланс будет нечем. Кроме того, в дальнейшем резервы нужно будет восстанавливать. Соответственно, чем больше будет продано сейчас, тем дольше в будущем покупки нефти для стратегических запасов будут поддерживать повышенный спрос на нефть», — объяснил он.

Опасный предел

Чтобы избежать очередной волны роста цен на горючее, США вместе с европейскими странами и другими партнёрами по G7 задумались ограничить стоимость российской нефти. Инициатива призвана снизить доходы Москвы от продажи энергосырья и может стать альтернативой полному запрету на импорт углеводородов из РФ.

В рамках обсуждаемого плана предлагается запретить страхование и финансирование судов, которые занимаются перевозкой сырья из РФ по цене выше определённого лимита. Впрочем, аналитики сомневаются в перспективах реализации данного предложения.

«Страны «Большой семёрки» желают ограничить доходы России, но в то же время не хотят выводить российскую нефть из мирового товарооборота, поскольку в этом случае цены на нефть станут слишком высокими. Механизм предельных цен мог бы стать решением, но в его текущем виде вся инициатива выглядит популизмом», — пояснил Игорь Галактионов.

Более того, Россия не намерена торговать по навязанным ей правилам и продавать сырьё себе в убыток, заявил ранее Владимир Путин. В этой связи, по его словам, планы Запада не имеют никаких перспектив и могут обернуться только повышением цен на нефть.

«Абсолютно тупое решение. Если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, оно не приведёт… Не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять... Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — предостерёг Путин.

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Аналогичную позицию в начале сентября выразил и российский вице-премьер Александр Новак. По его словам, предложение G7 является «полным абсурдом» и пока не находит поддержки ни в кругу других производителей нефти, ни среди крупных потребителей в лице Индии и Китая.

«Это вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли... Это полностью разрушит рынок», — подчеркнул Новак.

Как рассказал RT заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, именно западные ограничения на поставки российской нефти спровоцировали ажиотажный рост мировых цен. При этом любые попытки ограничить стоимость сырья из РФ могут только усугубить нынешнюю непростую ситуацию, уверен замглавы Минфина.

«Это рынок. Принципы его работы ещё больше 200 лет назад в своих трудах описали Адам Смит и Давид Рикардо. Их можно было бы пойти и почитать. Однако нам рассказывают о потолке цен. Мне это больше напоминает госплан в СССР, когда советское руководство занималось регулированием цен, что в конечном итоге привело к исчезновению товаров с полок. Аналогичная ситуация может произойти и сейчас», — заключил Моисеев.