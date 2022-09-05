«Запасов может не хватить»: газ в Европе подорожал на треть после остановки «Северного потока»

На торгах в понедельник, 5 сентября, биржевые цены на газ в Европе поднимались почти на 33% — до $2930 за 1 тыс. куб. м. Так рынок отреагировал на решение «Газпрома» полностью остановить «Северный поток» из-за возникших технических неполадок. Инвесторы опасаются, что, даже с учётом заполненности европейских газохранилищ, странам ЕС может не хватить топлива, чтобы пережить зиму, при отсутствии стабильных поставок сырья из РФ. На фоне отключения газопровода в Евросоюзе обвинили Россию в циничности и нарушении контрактных обязательств. В Москве тем временем заявили, что именно абсурдная санкционная политика европейских чиновников сделала невозможным ремонт оборудования для «Северного потока» и привела к наблюдаемому росту цен.

В понедельник, 5 сентября, торги на европейском рынке сопровождаются ажиотажным ростом цен на газ. В начале дня стоимость сырья на хабе TTF в Нидерландах поднималась на 32,5% — до €284,5 за МВт⋅ч, или около $2930 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Позже котировки скорректировались до €250 за МВт⋅ч, или $2570 за 1 тыс. куб. м. Тем не менее показатели всё ещё оставались примерно на четверть выше по сравнению с закрытием предыдущих торгов.

Панику на энергетическом рынке Европы спровоцировала новость об отключении газопровода «Северный поток», рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По её словам, в ЕС усилились опасения относительно возможной нехватки газа в период отопительного сезона, что отразилось на стоимости сырья.

«Биржевые цены, в том числе цены на газ, зависят в первую очередь от спекулянтов. Вероятно, рынок опасается, что если «Северный поток» будет остановлен на неопределённый срок, в том числе на зиму, а зима окажется аномально холодной, то страны Евросоюза начнут быстро расходовать газ из хранилищ», — пояснила Мильчакова.

Прокачка газа по «Северному потоку» была приостановлена ещё 31 августа для техобслуживания единственного действующего двигателя на магистрали. Изначально предполагалось, что работы продлятся трое суток и уже в субботу, 3 сентября, поставки сырья возобновятся. Однако вечером в пятницу «Газпром» сообщил о выявленных неисправностях в ходе проверки и объявил о полном отключении трубопровода на неопределённый срок.

Причиной неполадок стали массовые утечки масла на оборудовании. Для устранения проблемы необходим капитальный ремонт, заниматься которым по договору должна немецкая компания Siemens. Вместе с тем на сегодняшний день проведение такого специализированного обслуживания не представляется возможным, добавили в «Газпроме».

«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», — подчеркнули в «Газпроме».

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Напомним, что летом «Газпром» был вынужден более чем в пять раз снизить прокачку газа по «Северному потоку» из-за проблем с возвратом турбины Siemens после капитального ремонта. Изначально оборудование не удалось вернуть из-за антироссийских санкций Канады, куда агрегат был отправлен на починку. Позже Оттава по просьбе Берлина смягчила ограничения и отправила двигатель, но установка застряла во время транзита через Германию.

В настоящий момент сторонам пока не удаётся договориться по поводу всех гарантий и документов для транспортировки двигателя в Россию. Тем временем срок службы других турбин, необходимых для работы «Северного потока», подошёл к концу, поэтому «Газпром» полностью отключил их, так как оборудование больше нельзя отправить на капитальный ремонт в Канаду.

«Наши оппоненты выпустили уже такое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать санкционной запутанностью. Они уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами, собственно говоря, попали в свою же собственную санкционную ловушку», — объяснял ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Прямо как в детском анекдоте»

Любопытно, что незадолго до объявления «Газпромом» об остановке «Северного потока» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках очередной санкционной меры предложила ввести потолок цен на российский газ. Между тем непосредственно после сообщений об отключении трубопровода в ЕК начали обвинять Москву в цинизме и заявили о ненадёжности России как поставщика. Аналогичную позицию выразил и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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«(Россия. — RT) больше не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам. Нечто, что всегда имело место, даже во время холодной войны, больше не действует: Россия больше не является надёжным поставщиком энергоносителей», — цитирует ТАСС Шольца.

Позже заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в шутку прокомментировал заявление немецкого канцлера: «Вот те на! Обиделся снова». При этом Медведев напомнил, что ранее Германия стала недружественной для Москвы страной, поскольку ввела санкции против экономики России и её граждан, а в настоящее время поставляет Украине летальное оружие, направленное против Вооружённых сил РФ.

«Иными словами, (Германия. — RT) объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу…» — написал Медведев в своём Telegram-канале.

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Ситуацию вокруг «Северного потока» прокомментировал и российский вице-премьер Александр Новак. По его мнению, в настоящий момент «проблема полностью лежит именно на европейской стороне», а руководство ЕС вместо её решения занимается «перекладыванием с больной головы на здоровую».

«Нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования. Кроме того, введены были санкции как со стороны Канады, так и со стороны Евросоюза на соответствующее оборудование. Поэтому им нужно привести (свои действия. — RT) в соответствие с контрактными условиями, чтобы это оборудование действительно продолжало работать», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Похожую точку зрения высказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «Газпром» десятилетиями нарабатывал репутацию надёжного партнёра, гаранта энергетической безопасности и не сделал ни одного шага, который бы пошатнул это реноме. В свою очередь, отказ от сервисного обслуживания оборудования для «Северного потока» представитель Кремля назвал следствием абсурдных решений европейских чиновников.

«Именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию. А сейчас, когда похолодает, ситуация станет ещё хуже», — добавил Песков.

Ветра зимы

По последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС уже превысила целевые показатели и сейчас составляет 81,55%. Ранее в Еврокомиссии планировали достичь отметки 80% только к 1 ноября.

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Тем не менее, даже при опережающих темпах заполнения ПХГ, без стабильных поставок сырья из России европейским странам всё равно может не хватить газа, чтобы пройти отопительный сезон без перебоев. Таким мнением с RT поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Нормативы хранилищ рассчитаны при условии сохранения трубопроводных поставок. Если «Северный поток» будет отключён, то на весь отопительный сезон запасов может не хватить и в феврале — марте 2023 года ситуация может стать очень напряжённой. Фактором неопределённости является погода, которая может как смягчить проблемы ЕС, так и усугубить их», — объяснил Галактионов.

По его мнению, в ближайшие месяцы стоимость газа на европейском рынке продолжит колебаться в диапазоне $2500—3000 за 1 тыс. куб. м. При этом Наталья Мильчакова не исключает, что до конца 2022 года котировки могут подняться до рекордных $4000.

«При таких высоких ценах на газ электричество тоже будет дорожать. Кроме того, от газа зависят некоторые производители минеральных удобрений, которым придётся закрыть или приостановить производство. Это значит, что в еврозоне будет расти не только инфляция, но и безработица, которая ещё в первом полугодии 2022-го находилась на рекордно низких значениях», — предположила Мильчакова.

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Отметим, что в августе инфляция в еврозоне впервые за всю историю объединения ускорилась до 9,1% в годовом выражении, а в Прибалтике превысила 20%. Об этом свидетельствуют материалы Евростата.

В рамках борьбы с инфляцией Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за 11 лет стал повышать свою процентную ставку. Вместе с тем такие действия могут дополнительно ослабить экономическую активность в еврозоне и обострить финансовые проблемы в странах с большими долгами.

«Ключевая мера для сдерживания инфляции — ужесточение монетарной политики ЕЦБ — не может быть в полной мере использована из-за высокого уровня долговой нагрузки. Все остальные меры имеют временный характер и вряд ли серьёзно повлияют на ситуацию. Поэтому вряд ли Европе удастся избежать рецессии, вопрос только в её глубине. Чем выше цены на энергоносители, тем сложнее складывается ситуация», — заключил Игорь Галактионов.