Под градусом: как аномальная жара влияет на энергетическую безопасность Европы

В четверг, 25 августа, биржевая стоимость газа в Европе превысила отметку $3200 за 1 тыс. кубометров. Главная причина резкого роста цены — нехватка топлива в регионе, отмечают эксперты. По мнению специалистов, аномальная жара и засуха приводят к снижению добычи сырья из альтернативных источников. Более того, на фоне высоких температур европейцы вынуждены тратить больше энергии на системы кондиционирования, что усугубляет энергетический кризис, считают специалисты.

В четверг, 25 августа, цены на газ в Европе достигали максимального уровня за пять месяцев. Во время торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах впервые с начала марта превышала $3200 за 1 тыс. куб. м. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Подобное положение дел опрошенные RT аналитики связывают с общим дефицитом газа на европейских торговых площадках. Ограниченное предложение вынуждает трейдеров запасаться сырьём впрок, что оказывает давление на биржевые цены. Такое мнение в разговоре с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«В течение полугода рынок газа испытывает самые разные потрясения: от санкций со стороны Европы в отношении России до остановки работы российских газопроводов или аварии на крупнейшем заводе сжиженного природного газа в США. В то же время жаркое и засушливое лето стало новым, непредвиденным фактором, который приводит к очередному скачку стоимости актива», — объяснил эксперт.

Июль 2022 года признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные аналитической программы по наблюдению за Землей Copernicus. Так, температура выше +40 °С поднималась в Испании, Франции и Великобритании. Одновременно в регионе выпало рекордно низкое количество осадков. Например, для Французской Республики прошедший июль стал самым засушливым месяцем с момента начала наблюдений — с 1959 года.

«Нынешняя засуха может оказаться наихудшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка — мы должны подтвердить данные в конце сезона», — заявил на брифинге представитель пресс-службы Еврокомиссии.

Безальтернативная энергия

По словам аналитиков, жаркая погода приводит к замедлению добычи энергии из альтернативных источников, что усиливает дефицит топлива в Европе. По данным исследовательского центра Ember, выработка на ГЭС в европейских странах в июле в годовом выражении снизилась на 15% — до 57,8 ТВт·ч. Одновременно производство электроэнергии на АЭС сократилось почти на 14% — до 74,2 ТВт·ч.

«Серьёзный дефицит осадков повлиял на речные стоки в значительной части Европы. Сокращение запасов воды сильно ударило по энергетическому сектору, сказавшись как на гидрогенерации, так и на системах охлаждения других типов электростанций», — говорится в докладе Еврокомиссии (ЕК), который посвящён влиянию засухи на энергогенерацию в регионе.

Как отмечают специалисты организации, в начале августа из-за высокой температуры воды в реке Гаронна компания EDF — оператор атомных электростанций — сократила выработку электроэнергии на АЭС в юго-западной части Франции, а также выпустила предупреждения по поводу реакторов, расположенных вдоль реки Роны. В португальских хранилищах запасы воды для выработки электроэнергии на ГЭС в настоящий момент составляют менее половины от среднего показателя последних пяти лет, подчёркивают представители ЕК.

АЭС Изар в Германии

AFP

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Нормальная работа ГЭС напрямую связана с поступлением достаточного количества воды на станцию, подчеркнула специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская. Как объясняет аналитик, падение уровня воды может привести к невозможности вращения турбин, что не позволит вырабатывать электроэнергию.

«Для работы АЭС также необходимо наличие рядом озёр или полноводных водоёмов, ведь вода из них используется для систем охлаждения реактора. Не стоит забывать и о необходимости достаточного уровня воды в реках и водоёмах Европы, так как по ним идёт доставка угля для тепловых электростанций. Если исчезнет возможность доставки по многочисленным водным артериям Старого Света, то взлетит стоимость ещё и дизельного топлива», — отметила собеседница RT.

Дорогая прохлада

Помимо этого, из-за аномально жаркой погоды европейцы вынуждены тратить больше энергии на системы кондиционирования, что усиливает общую нехватку топлива. Об этом в интервью RT рассказал основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

«Природный газ как энергоресурс используется для выработки энергии, которая необходима для проведения полива. Также увеличивается потребление электроэнергии охлаждающими устройствами — кондиционерами. В результате цены на сырьё в условиях высокого спроса растут», — подчеркнул эксперт.

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Аномально высокие температуры создают товарный дефицит, усугубляют инфляционный кризис, что приводит к резкому удорожанию товаров и услуг, отмечают эксперты. По данным Евростата, с начала марта инфляция в еврозоне ускорилась до 8,9% в годовом выражении. Значение стало максимальным за всё время наблюдений. При этом больше всего увеличились цены на энергоресурсы для населения и промышленности.

«В конечном счёте повышение стоимости энергоносителей всегда бьёт по потребителю товаров. Поэтому европейцы могут в ближайшие месяцы увидеть ускорение темпов повышения инфляции в виде изменения цен на полках в магазинах, ведь предприниматели будут вынуждены переложить на плечи потребителей свои затраты на электроэнергию и другие траты», — отметила Милашевская.

В четверг, 25 августа, средняя цена электроэнергии в ряде государств Евросоюза превысила отметку €700 за МВт·ч, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные биржи Nord Pool. Так, в Австрии показатель достиг €707,4 за МВт·ч, во Франции — €706 за МВт·ч, а в Бельгии ценовой уровень поднимался выше €700,4 за МВт·ч.

В подобных условиях европейские власти стараются замедлить удорожание ресурсов за счёт искусственного сокращения спроса. В частности, 5 августа страны Евросоюза окончательно утвердили решение уменьшить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года. Инициатива предусматривает принудительное снижение использования энергосырья в случае острого дефицита топлива в странах объединения.

«Нехватка энергии для любого региона мира, тем более такого промышленно развитого, как Европа, грозит остановкой экономики и многих привычных людям процессов. Без электричества не работает оборудование в любой отрасли промышленности, не работают магазины, банкоматы и офисы, а также светофоры, метро и прочее. Перебои в поставках электроэнергии могут любой мегаполис погрузить в каменный век буквально за неделю», — подчеркнул Фёдор Сидоров.

Как полагают специалисты, снизить серьёзный дефицит предложения на европейском рынке могло бы увеличение поставок российского газа. Ранее из-за ограничений со стороны Польши Евросоюз перестал получать газ по трубопроводу Ямал — Европа, а Украина вдвое сократила транзит российского сырья через свою территорию. Кроме того, с начала лета прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» упала почти в пять раз — до 33 млн куб. м в сутки (задействовано всего около 20% от общей мощности магистрали). При этом с 31 августа на три дня будет полностью прекращена подача топлива по газопроводу.

Остановка доставки газа из России рискует усилить энергетический кризис в странах еврозоны и замедлить темпы заполнения газовых хранилищ. При таком сценарии европейцам будет весьма сложно прожить отопительный сезон без принудительного отключения части потребителей от энергии, считает Валентина Милашевская.

«Жителям Европы придётся этой зимой экономить на обогреве жилых домов и общественных учреждений. Также закрытие или приостановка работы предприятий скажется на зарплатах европейцев и их возможности покупать продукты. Экономика региона тоже пострадает, ведь снизится собираемость налогов из-за закрытия компаний и сокращения трат населением», — заключила эксперт.