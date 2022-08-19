На трое суток: «Газпром» анонсировал приостановку работы «Северного потока»

Газопровод «Северный поток» с 31 августа приостановит работу на трое суток для проведения планового технического обслуживания на единственном действующем агрегате на станции «Портовая». Как заявили в «Газпроме», согласно нормам компании Siemens, регламентное техобслуживание оборудования надо выполнять после каждой 1 тыс. часов работы. После этого магистраль вернётся к показателю прокачки в 33 млн куб. м в сутки. На фоне ситуации с турбинами Siemens и антироссийскими санкциями газопровод способен работать лишь на 20% от плановой мощности.

Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей функционирование «Северного потока», будет 31 августа остановлен на трое суток для проведения планового техобслуживания, сообщили в «Газпроме».

«Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», — отметили в пресс-службе компании.

Там напомнили, что в соответствии с технической документацией Siemens через каждую 1 тыс. часов (примерно раз в 42 дня) необходимо проводить техническое обслуживание агрегата. В комплекс работ входит очистка корпуса и его осмотр на наличие трещин или деформаций, осмотр систем маслообеспечения и отвода продуктов сгорания газов на предмет наличия протечек, проверка работоспособности предохранительных клапанов, настройка системы регулирования расхода воздуха и ряд других процедур.

«На период технического обслуживания ГПА Trent 60 DLE с 31.08.2022 по 02.09.2022 транспорт газа по газопроводу «Северный поток» будет приостановлен на трое суток. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки», — уточнили в «Газпроме».

На фоне этого сообщения биржевые цены на газ в Европе впервые с марта поднимались выше $2,7 тыс. Прирост составлял более 8%.

Напомним, плановая суточная мощность прокачки газа по «Северному потоку» достигает 167 млн куб. м. В июне этот показатель начал снижаться на фоне ситуации с ремонтом турбин Siemens в условиях антироссийских санкций со стороны западных государств. Агрегаты этого производителя работают на компрессорной станции «Портовая», которая расположена в Ленинградской области и является входной точкой в «Северный поток».

Из-за остановки части турбин суточная мощность магистрали в середине июня снизилась до 67 млн куб. м, а с 27 июля — до 33 млн куб. м. Именно к этому показателю «Газпром» планирует вернуться после проведения техобслуживания.

Между тем в начале августа в компании заявили, что антироссийские санкции мешают разрешению ситуации, которая сложилась вокруг турбин Siemens. В частности, в «Газпроме» отметили, что отправленный на ремонт в Канаду двигатель был без согласия компании вместо России доставлен в Германию, что не соответствует условиям контракта.

Как добавили в компании, в случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением санкций или обходом условий выданного разрешения. Кроме того, сама доставка турбины из Канады в Германию также может быть сопряжена с рестрикциями, поскольку в отношении РФ действует запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт газотурбинных двигателей, независимо от того, произведены ли указанные товары в ЕС.

«Турбина всё ещё не там, где должна быть»

На фоне непростой ситуации в Siemens Energy продемонстрировали ироничный подход к проблеме. 19 августа в Twitter-аккаунте компании появился пост с призывом создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая находится в Германии и пребывает в одиночестве. В качестве первой песни было предложено использовать композицию So Lonely («Так одиноко») группы The Police.

«Газпром» не оставил публикацию без ответа. Российская компания предложила Siemens включить в плейлист песню группы Judas Priest под названием Breaking the Law («Нарушая закон»).

Впоследствии Siemens Energy удалила запись с предложением сформировать плейлист, отметив, что эта публикация спровоцировала «противоречивую дискуссию», а тональность и тему твита некоторые сочли неуместными.

Призыв запустить «Северный поток — 2»

Тем временем зампредседателя бундестага, член правящей коалиции от Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2». В интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland политик пояснил, что запуск магистрали позволит заполнить газохранилища ФРГ на зиму. По его словам, у Берлина нет «никаких разумных причин не открыть «Северный поток — 2».

Вместе с тем Кубики полагает, что трубопровод следует закрыть, когда газохранилища Германии будут заполнены. Комментируя инициативу, заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что возобновление процесса сертификации «Северного потока — 2» пока не обсуждается.

Ещё в конце декабря 2021 года глава правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил Владимиру Путину о полной готовности к вводу в эксплуатацию магистрали «Северный поток — 2». Однако 22 февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил приостановить сертификацию газопровода. Позднее, в июле, президент России отмечал, что по итогам общения с руководством Германии и «Газпрома» было принято решение перенаправить половину объёма газа, ранее зарезервированного для «Северного потока — 2», на внутреннее потребление и переработку.