«Газпром»: транспорт газа по «Северному потоку» будет приостановлен на трое суток

«Газпром» сообщил, что 31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» будет остановлен на трое суток для технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

«31 августа 2022 года единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ», — сообщила компания.

Комплекс регламентных работ будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens.

На период технического обслуживания транспорт газа по газопроводу «Северный поток» будет приостановлен на трое суток, а по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Ранее российское посольство в Берлине сообщило, что поставка в Германию турбины для «Северного потока» не соответствует условиям контракта.

В диппредставительстве отметили, что России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуются регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции ЕС, Канады и Великобритании.