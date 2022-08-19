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«Газпром»: транспорт газа по «Северному потоку» будет приостановлен на трое суток

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RT
«Газпром» сообщил, что 31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» будет остановлен на трое суток для технического обслуживания и планово-предупредительных работ.
«Газпром»: транспорт газа по «Северному потоку» будет приостановлен на трое суток
  • Legion-Media

«31 августа 2022 года единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ», — сообщила компания.

Комплекс регламентных работ будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens.

На период технического обслуживания транспорт газа по газопроводу «Северный поток» будет приостановлен на трое суток, а по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Ранее российское посольство в Берлине сообщило, что поставка в Германию турбины для «Северного потока» не соответствует условиям контракта.

В диппредставительстве отметили, что России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуются регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции ЕС, Канады и Великобритании.

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