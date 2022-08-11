Посольство России: поставка в ФРГ турбины «Северного потока» не соответствует контракту

Поставка в Германию турбины для «Северного потока» не соответствует условиям контракта, заявило российское посольство в Берлине.

«Что касается отремонтированной в Канаде и находящейся в настоящее время в Мюльхайме турбины, то её поставка в Германию не соответствует условиям контракта», — говорится в заявлении посольства.

В диппредставительстве отметили, что России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуются регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции ЕС, Канады и Великобритании.

Ранее компания «Газпром» сообщила, что действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно создал сложности вокруг турбин для газопровода «Северный поток».