военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Газпром»: санкции мешают решить ситуацию с двигателями Siemens для «Северного потока»

Короткая ссылка
Компания «Газпром» заявила, что действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая».
«Газпром»: санкции мешают решить ситуацию с двигателями Siemens для «Северного потока»
  • РИА Новости

Об этом компания написала в своём Telegram.

«Действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по газопроводу «Северный поток», — отмечается в заявлении.

В «Газпроме» указали, что в связи с канадскими санкциями и без согласия компании двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту.

«В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС «Портовая», — подчёркивается в заявлении.

Также отмечается, что стороной контракта является компания Industrial Turbine Company (UK) Limited, а к ней применяются требования законодательства Великобритании, в том числе санкционные ограничения.

«В отсутствие официальных разъяснений ЕС и Великобритании по вопросам применения санкций нет ясности, что ремонт и транспортировка газотурбинных двигателей для КС «Портовая» не подпадет под экспортные ограничения», — заключили в компании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг поставки компании «Газпром» турбины для «Северного потока».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить