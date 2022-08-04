«Газпром»: санкции мешают решить ситуацию с двигателями Siemens для «Северного потока»

Компания «Газпром» заявила, что действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая».

Об этом компания написала в своём Telegram.

«Действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по газопроводу «Северный поток», — отмечается в заявлении.

В «Газпроме» указали, что в связи с канадскими санкциями и без согласия компании двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту.

«В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС «Портовая», — подчёркивается в заявлении.

Также отмечается, что стороной контракта является компания Industrial Turbine Company (UK) Limited, а к ней применяются требования законодательства Великобритании, в том числе санкционные ограничения.

«В отсутствие официальных разъяснений ЕС и Великобритании по вопросам применения санкций нет ясности, что ремонт и транспортировка газотурбинных двигателей для КС «Портовая» не подпадет под экспортные ограничения», — заключили в компании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг поставки компании «Газпром» турбины для «Северного потока».