Песков прокомментировал ситуацию вокруг турбины для «Северного потока»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг поставки компании «Газпром» турбины для «Северного потока».

«Газпром» очень хотел бы получить эту турбину. Но ведь не «Газпром» вводил санкции... В данном случае для «Газпрома» важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционирована. Просто слов в данном случае абсолютно недостаточно», — сказал он.

Песков напомнил, что техническое обслуживание турбины осуществляет дочерняя структура в Британии компании Siemens.

«ЕС может говорить одно, но есть Великобритания, а сервисное, техническое обслуживание на постоянной основе осуществляет британская дочка компании Siemens по британскому праву, британской юрисдикции. Поэтому, конечно, в данном случае на фоне тех санкций, которые введены в отношении «Газпрома», в отношении нашей страны, «Газпром» просто должен себя застраховать, должен застраховать свою собственность, турбина является собственностью «Газпрома», — добавил он.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В компании сообщили, что получили от Siemens документы от канадских властей касательно турбины, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.