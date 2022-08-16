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«Газпром»: цены на газ в Европе зимой могут превысить $4000 за 1 тысячу кубометров

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Российская компания «Газпром» заявила, что цены на газ в Европе зимой могут превысить $4000 за 1 тыс. куб. м.
«Газпром»: цены на газ в Европе зимой могут превысить $4000 за 1 тысячу кубометров
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram компании.

«Отметим, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку $2500. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4000 за 1 тыс. куб. м», — отмечается в заявлении.

Политолог Александр Вершинин прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в ЕС. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что в случае отказа от российского газа странам ЕС действительно придётся биться за поставки и конкурировать между собой.

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