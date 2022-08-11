«Про солидарность можно забыть»: почему в Польше заявили о нежелании делиться газом с другими странами ЕС

Заполненность европейских газохранилищ приблизилась к 73% и уже к концу месяца может достигнуть целевого уровня в 80%. Однако в ЕС по-прежнему растёт обеспокоенность по поводу возможной нехватки топлива зимой на фоне снижения поставок из России. В этих условиях руководство Евросоюза призывает участников объединения снизить потребление сырья на 15%, а при необходимости начать делиться газом друг с другом. Против этого предложения активно выступают власти Польши. Как заявили в Варшаве, страна не собирается по принуждению ЕС экономить энергию и отдавать свою собственность соседям. Впрочем, эксперты не исключают, что польские власти всё же могут проявить европейскую солидарность и направить часть своего топлива другим странам, но только за рыночную цену.

Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах Евросоюза достигла 72,78%. Такие данные приводит Ассоциация газовой инфраструктуры Европы (GIE).

С начала месяца показатель ежесуточно увеличивается в среднем на 0,39 процентных пункта. При сохранении нынешних темпов закачки топлива в ПХГ уже к концу августа ЕС сможет выйти на целевой уровень заполненности хранилищ в 80%, а к октябрю — обеспечить свои резервы сырьём более чем на 93%.

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Впрочем, на фоне снижения поставок российского газа Евросоюзу всё равно может не хватить топлива, чтобы нормально пережить зиму, считают специалисты. На этих опасениях стоимость сырья в ЕС по-прежнему остаётся вблизи $2200 за 1 тыс. куб. м и примерно в пять раз превышает значения годичной давности.

«Рынок чувствует уверенность в том, что газохранилища по всему континенту будут заполнены к концу осени, как и намечено ЕС. Однако ввиду количества опасений касательно поставок в зимний период, вызванных сокращением объёмов поставок газа из России, цены на рынке остаются повышенными», — говорится в отчёте датской компании Energi Danmark.

Ранее свою обеспокоенность по поводу возможной нехватки газа выразил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В своём блоге глава дипломатии ЕС предупредил о возможных проблемах с топливом грядущей зимой.

«Зима приходит каждый год, но та, которая нам предстоит, обещает быть особенной. Реальна неопределённость относительно того, хватит ли Евросоюзу газа и будет ли он доступен (по стоимости. — RT)», — отмечал Боррель.

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Напомним, что прокачка газа по «Северному потоку» из России в Европу остаётся на минимальном уровне по техническим причинам, связанным с санкциями. В то же время экспорт по трубопроводу Ямал — Европа остановился из-за ограничений со стороны Польши, а Украина вдвое сократила газовый транзит из РФ через свою территорию. Таким образом, среди ориентированных на Евросоюз магистралей на полную мощность сегодня работает только «Турецкий поток».

При этом в ЕС сегодня не исключают вероятности полной остановки поставок российского газа в ближайшее время. Об этом, в частности, говорится в последнем докладе Европейского механизма стабильности (ESM).

«Полная остановка прокачки российского газа с августа 2022 года приведёт к истощению газовых запасов к концу 2022 года. Некоторые страны пострадают сильнее других. В частности, это касается Австрии, Бельгии, Германии и Италии. Таким образом, в начале 2023 года потребуется вводить нормирование потребления газа», — считают авторы исследования.

Против течения

Введение системы нормирования рискует обернуться рецессией в Европе, уверены специалисты ESM. На этом фоне для подготовки к возможным перебоям с поставками сырья страны Евросоюза решили совместно сократить потребление газа на 15% в период отопительного сезона. Соответствующий план вступил в силу 9 августа и будет действовать до 31 марта 2023 года.

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В рамках инициативы предусмотрены исключения для некоторых государств ЕС, а само снижение потребления топлива носит добровольный характер. Тем не менее в случае возникновении острой нехватки газа может быть объявлен режим общесоюзной тревоги, и тогда сокращение спроса станет принудительным.

«Важно, чтобы все государства-члены сократили объём потребления, чтобы все экономили больше и делились им (газом. — RT) с теми членами, которые сильнее пострадали. Энергетическая солидарность является основным принципом европейских договоров», — отмечала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Впрочем, не все страны региона сегодня готовы проявить подобную солидарность. Так, например, против инициативы ЕС сейчас активно выступают польские власти. По словам министра климата и окружающей среды Анны Москвы, Еврокомиссия не сможет принудить Варшаву к выполнению данных требований.

«Никто не может заставить нас регулировать потребление газа или вводить другие ограничительные меры. И даже больше — мы не хотим в Варшаве принимать решения об ограничениях в других странах… Инфраструктура и газопроводы, приобретённый газ — это собственность нашей страны. Только мы можем решать, как этим пользоваться, на какие нужды и кому предоставлять», — приводит ТАСС слова министра.

Аналогичную позицию ранее выразило и руководство Венгрии. Как заявлял глава МИД страны Петер Сийярто, предложение ЕС делиться газом «чем-то напоминает коммунизм».

«Венгерские газохранилища останутся в собственности Венгрии. Газ, купленный на деньги венгерских налогоплательщиков и хранящийся в венгерских газохранилищах, будет использоваться в Венгрии», — подчёркивал Сийярто.

По оценке GIE, на сегодняшний день венгерские газохранилища заполнены только на 55,6%. В то же время польские ПХГ обеспечены топливом более чем на 99% — сейчас это один из самых высоких показателей во всём ЕС в относительных величинах.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

В данных условиях у Варшавы нет острой необходимости снижать потребление газа, поэтому страна не хочет по принуждению Евросоюза ставить под удар собственную экономику. Таким мнением в разговоре с RT поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В Польше сейчас довольно стабильная ситуация с энергетикой, а электроэнергия для предприятий стоит дешевле по сравнению с другими странами ЕС. То есть промышленность находится в более выгодном положении, чем у соседей, а польские товары становятся более конкурентоспособными, так как их производство обходится дешевле. Поляки хотят расширить свои рынки сбыта, пока есть возможность, а потому не горят желанием экономить энергию и останавливать часть предприятий», — объяснил Юшков.

Кроме того, как отметила в разговоре с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, руководство Польши в своё время предприняло достаточно много усилий для заполнения собственных газохранилищ. В этой связи Варшава может проявить европейскую солидарность и поделиться газом с другими странами только за определённую плату, считает специалист.

«Поляки приобретали газ из любых источников, из которых только могли: на спотовом рынке, по контрактам из США и даже у «Газпрома», несмотря на все заявления об отказе от сырья из РФ (российское топливо шло реверсом из Германии). Поэтому не исключено, что Варшава действительно может начать делиться излишками газа из своих хранилищ, но, скорее всего, будет продавать топливо по рыночной цене», — предположила Мильчакова.

Похожей точки зрения придерживается Игорь Юшков. По его словам, сегодня Польша уже перепродаёт излишки мощностей по приёму газа, когда таковые появляются. При этом собственные запасы зимой страна будет использовать только для внутреннего потребления, уверен аналитик. Более того, как полагает специалист, с приходом холодов примеру Варшавы могут последовать и другие страны Евросоюза.

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«В случае дефицита про европейскую солидарность можно будет забыть. Каждая страна станет стремиться обеспечить энергией своих потребителей. Если политики этого не сделают, то избиратели их в следующий раз не выберут. ЕС от этого, конечно, не развалится, но больше прагматизма в заявлениях европейских политиков определённо появится», — подчеркнул Юшков.

По мнению эксперта, в ближайшее время газ в Европе продолжит дорожать на фоне растущего спроса. Власти региона пока пытаются компенсировать высокую стоимость энергии населению и бизнесу за счёт денежных вливаний из бюджета. В частности, речь идёт о предоставлении различных субсидий и снижении налогов. Впрочем, бюджетные ресурсы ЕС ограниченны, и в случае дальнейшего ухудшения ситуации с газом руководство Евросоюза будет вынуждено отключать предприятия от энергии, считает специалист.

«Если и этого будет мало, то власти будут вынуждены ограничить подачу тепла рядовым потребителям и социальным объектам. Промышленность, в свою очередь, может отказаться от выпуска своей продукции, так как при высоких тратах на энергию сильно растёт и конечная стоимость товара, что делает его менее востребованным. Таким образом, всё это ведёт к деиндустриализации Европы», — заключил Юшков.