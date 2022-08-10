«Будут обходить собственные санкции»: как отказ от российского угля может отразиться на экономике Европы

С 10 августа Европейский союз полностью отказывается от импорта российского угля. Ранее Москва была крупнейшим поставщиком этого вида топлива в ЕС и обеспечивала около половины всех потребностей региона. По мнению специалистов, у Евросоюза есть возможность полностью заменить Россию на своём угольном рынке другими продавцами, но теперь сырьё будет обходиться гораздо дороже. При этом в условиях нехватки нефти и газа Европа сейчас вынуждена отказываться от заявленной ранее экологической повестки и даже возобновлять работу собственных угольных электростанций. Россия в то же время увеличивает экспорт своего сырья в Африку и страны Азии. Более того, аналитики не исключают, что по мере приближения холодов европейцы продолжат закупать уголь у Москвы в обход собственных санкций.

В среду, 10 августа, в Европейском союзе вступает в силу полный запрет на импорт угля из России. Соответствующие ограничения были одобрены ещё в апреле в рамках пятого пакета санкций ЕС против Москвы. При этом государствам объединения было дано время на расторжение контрактов с Москвой и поиск альтернативных поставщиков сырья.

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«Мы будем продолжать следить за ситуацией, но нет никаких сомнений, что государства-члены (Евросоюза. — RT) будут выполнять это требование в рамках нашей последовательной стратегии в отношении российских энергоресурсов», — заявил 5 августа официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

Как ранее отмечали в Совете ЕС, ограничения призваны усилить давление на российское правительство и экономику страны в целом. Согласно оценке Европейской комиссии, эмбарго должно затронуть примерно четверть всего экспорта угля из России на общую сумму около €8 млрд в год.

По данным Минэнерго РФ, в 2021-м Москва поставила в Европу 50,4 млн т угля. В общей структуре импорта этого вида сырья в ЕС на долю российского топлива пришлось 46%, о чём свидетельствуют материалы Евростата.

При этом в 2020-м более половины всего импортируемого угля (56%) Евросоюз завозил из России. На тот момент ключевыми покупателями были Литва и Эстония (100% поставок шли из РФ), Румыния (99,2%), Латвия (97%), Дания (96,6%), Греция (87%) и Болгария (84,5%). Кроме того, высокая доля российского угля была зафиксирована в импорте Хорватии (76%), Польши (73,6%), Италии (55,8%) и Германии (48,1%).

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На фоне высокой зависимости от российского угля многие страны ЕС начали заблаговременно готовиться к эмбарго и в последние месяцы серьёзно увеличили закупки сырья у Москвы. Одновременно государства ЕС стали стремительно наращивать импорт топлива из других источников, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По его словам, на сегодняшний день активнее всего уголь в Европу поставляет Австралия и в перспективе страна может даже полностью заменить Россию на рынке ЕС. Помимо этого, увеличить присутствие своего сырья в Евросоюзе намерены Индонезия, Казахстан, ЮАР, Боливия и Колумбия, добавил эксперт. Впрочем, как отметил аналитик, такие поставки обходятся европейским странам гораздо дороже.

«С точки зрения цены наш уголь изначально был для Европы значительно дешевле из-за географической близости России к странам ЕС и развитой инфраструктуры логистики. Потом он даже продавался с большим дисконтом, но теперь европейцам придётся серьёзно переплачивать за поставки угля из других государств», — подчеркнул собеседник RT.

Россия тем временем налаживает и увеличивает поставки своего угля в Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион, отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Более того, по мнению специалиста, Москва и дальше будет продавать сырьё Европе даже в условиях действующего эмбарго, но через третьи страны.

«Учитывая ту панику, которая сейчас растёт в Европе по мере приближения холодов, стоит предполагать, что ради обеспечения населения и бизнеса энергоресурсами страны будут всеми способами обходить собственные санкции. Такой опыт у них уже есть в нефтяной сфере, где используются самые разные схемы — от смешивания топлива с другими сортами до переоформления грузов, чтобы в качестве отправителя фигурировала не Россия», — отметил Деев.

Плата за санкции

Напомним, что, помимо отказа от российского угля, страны Евросоюза согласовали частичное эмбарго на импорт нефти из РФ. Под ограничения подпадают только морские поставки, а сам запрет должен окончательно вступить в силу в декабре 2022-го.

Между тем уже сейчас остановилась прокачка энергосырья в Европу по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Это произошло после того, как из-за европейских финансовых санкций против Москвы Киев не смог получить от РФ платёж за транзит топлива.

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Наряду с этим санкционная риторика Запада привела к резкому сокращению поставок природного газа из России в ЕС. Так, прокачка сырья по «Северному потоку» опустилась до минимума по техническим причинам, связанным с ограничениями Канады, экспорт по трубопроводу Ямал — Европа остановился из-за мер со стороны Польши, а Украина вдвое сократила газовый транзит из РФ через свою территорию.

Как отмечают эксперты, у Европы сейчас нет возможности оперативно заменить российский газ, поэтому его нехватку страны региона пытаются компенсировать именно с помощью угля. При этом из-за высоких цен на импортное топливо государства региона уже начали возобновлять работу собственных угольных электростанций, которые ранее были выведены из эксплуатации по экологическим причинам.

«Поскольку в Европе не всегда готовы переплачивать, например, за австралийский уголь, у них не остаётся другого выхода, кроме как возобновить собственную добычу. Однако с политической точки зрения увеличение использования угля на промышленных производствах в странах ЕС несёт в себе риски для правящих партий, так как они активно продвигали ESG-повестку во время предвыборных кампаний», — отметил Владимир Чернов.

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Впрочем, даже увеличение собственной угольной добычи пока не позволяет решить проблему дефицита энергоресурсов в ЕС, отмечают специалисты. По словам Артёма Деева, сейчас на фоне растущего спроса в странах региона наблюдается синхронный рост цен на нефть, газ и уголь, что уже привело к рекордному разгону инфляции.

По данным Евростата, в июле 2022 года потребительские цены на товары и услуги в еврозоне выросли в среднем на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Такой показатель годовой инфляции стал максимальным за всё время наблюдений. При этом стоимость энергии в регионе за последние 12 месяцев выросла почти на 40%.

Текущее положение дел уже постепенно подталкивает Европу к рецессии, считает Артём Деев. Похожей точки зрения придерживается и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Энергетический кризис в ЕС никуда не исчез и будет усугубляться. Качество жизни граждан еврозоны к концу года может просесть на 50% к прошлому году. Каждая из стран ЕС будет выходить из кризиса своим путём, и восстановление экономических связей с Россией без оглядки на Брюссель — самый вероятный сценарий уже к концу этого года», — заключил Антонов.