«Нас ждут сложные месяцы»: почему Берлин исключил запуск «Северного потока — 2»

Правительство ФРГ не собирается запускать «Северный поток — 2» для разрешения газового кризиса. Как подчеркнули в немецком кабмине, страна уже приняла ряд мер по урегулирования ситуации, включая начало строительства СПГ-терминалов. Впрочем, по мнению специалистов, действия Берлина не позволят оперативно заменить поставки российского газа. Прокачка топлива по «Северному потоку» упала до минимума из-за санкций Запада против Москвы, поставки по трубопроводу Ямал — Европа остановились на фоне ограничений Польши, а Украина вдвое сократила транзит сырья через свою территорию. На этом фоне в Германии всё чаще звучат заявления о необходимости запустить полностью готовый «Северный поток — 2», но руководство страны считает, что такой шаг означал бы капитуляцию Берлина в санкционной борьбе против Москвы. В результате немецкий кабмин призывает граждан и бизнес готовиться к сложным месяцам.

Правительство Германии исключает запуск трубопровода «Северный поток — 2» для решения проблем с нехваткой газа в стране. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Ясно, что нас ждут сложные месяцы, что сокращение поставок газа из России в Германию для всех нас является вызовом. Ясно также, что мы твёрдо находимся на стороне Украины и будем поддерживать санкции, о которых договорились в ЕС и международном сообществе… запуск «Северного потока — 2» как трубопровода не разрешён и в настоящий момент не будет разрешён», — цитирует Хебештрайта ТАСС.

По его словам, руководство ФРГ уже приняло различные меры для урегулирования тяжёлой ситуации на немецком энергорынке. В частности, Берлин начал строить терминалы для приёма сжиженного природного газа (СПГ), подчеркнул Хебештрайт.

Впрочем, одобренные инициативы не позволят Германии в короткие сроки наладить поставки газа из других источников и тем самым полностью заменить российское сырьё. Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Власти Германии, мягко говоря, лукавят, когда говорят о терминалах для СПГ. На территории ФРГ пока нет ни одного регазификационного терминала по приёму СПГ — строительство первого началось только в июле этого года. Государство получало газ с помощью трубопроводов, а сейчас на фоне падения поставок из России заменить полностью такие объёмы нечем», — подчеркнул Деев.

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Напомним, поставки газа из России в Германию стали резко снижаться ещё в июне. Так, за последние два месяца прокачка сырья по трубопроводу «Северный поток» упала почти в пять раз — до 33 млн куб. м в сутки (около 20% от общей мощности магистрали).

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Причиной послужили проблемы с возвратом турбины Siemens «Газпрому» после ремонта. Изначально оборудование не удалось вернуть из-за антироссийских санкций Канады, где агрегат проходил техобслуживание. Позже Оттава по просьбе Берлина смягчила ограничения и отправила двигатель, но установка «застряла» во время транзита через Германию.

На данный момент стороны пока не могут договориться по поводу гарантий и документов для транспортировки двигателя в Россию. Тем временем срок службы других турбин, за исключением одной, необходимых для работы «Северного потока», подошёл к концу, и «Газпром» отключил их, поскольку не может отправить в ремонт.

Наряду с этим прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа остановилась из-за ограничений со стороны Польши. В свою очередь, Украина вдвое сократила транзит российского сырья через свою территорию.

Как отмечают специалисты, на полную мощность сегодня работает только «Турецкий поток», но он рассчитан на поставки преимущественно в Восточную Европу. При этом «Северный поток — 2» полностью готов удовлетворить нужды ЕС, но закрыт по «сугубо политическим причинам», о чём ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Все инвестиции в этот мегапроект осуществлялись в полном соответствии с законодательством ЕС, однако, как только всё уже было готово к запуску функционирования, Еврокомиссия задним числом, подчеркну это, приняла нормативы, до сих пор использующиеся для «торможения» этого важнейшего для энергобезопасности Европы газопровода», — объяснял Лавров.

Сергей Лавров

РИА Новости

«Означало бы капитуляцию»

В самой Германии в последнее время всё чаще звучат призывы запустить «Северный поток — 2». В конце июля с соответствующей просьбой к правительству ФРГ обратились власти семи немецких городов. Ввести магистраль в эксплуатацию также предложили глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер и бывший канцлер Герхард Шрёдер.

«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» (и «Северный поток — 2». — RT) проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет… Если вы не хотите использовать «Северный поток — 2», придётся нести последствия. Они будут огромными», — заявлял Шрёдер изданию Stern.

Впрочем, по мнению действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца, сертификация «Северного потока — 2» была приостановлена «по веским причинам», а запуск газопровода «не имеет разумного смысла». Аналогичную точку зрения озвучил и министр экономики Германии Роберт Хабек.

«Одобрение «Северного потока — 2» вновь усилило бы зависимость от российского газа — это прямо противоположно тому, что мы делали последние полгода. И конечно, это также означало бы капитуляцию со всеми санкционными мерами, которые мы приняли», — приводит РИА Новости слова Хабека.

Роберт Хабек

globallookpress.com

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Между тем в Германии ещё в конце июня был объявлен второй уровень чрезвычайного плана по газу. Всего инициатива предусматривает три критические стадии: первая подразумевает этап раннего предупреждения, вторая — уровень тревоги, а третья — введение режима ЧС.

Сегодня Берлин активно призывает граждан и бизнес сокращать потребление газа, а в ряде немецких городов власти прибегают к отключению подсветки зданий, горячей воды в офисах и снижению температуры в помещениях. При этом в случае введения третьего этапа чрезвычайного плана власти ФРГ начнут прибегать к отключению предприятий или принудительному сокращению поставок топлива для промышленности.

Жертва принципов

По последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы, сейчас подземные хранилища газа (ПХГ) в Германии суммарно заполнены почти на 72%. В Берлине рассчитывают довести показатель до 95% к 1 ноября, однако в Федеральном сетевом агентстве ФРГ считают эту задачу нереалистичной при нынешнем объёме поставок российского газа.

Более того, даже если немецкие ПХГ всё же удастся заполнить до нужного уровня, стране всё равно может не хватить сырья, чтобы пережить зиму. Об этом ранее заявили в американском Институте международных финансов (IIF).

«К концу осени заполненность немецких газохранилищ обычно достигает 90%. Это позволяет Германии пережить зиму с «Северным потоком», работающим на 100%. Но сейчас мощность «Северного потока» составляет только 20%, так что, даже если уровень хранения каким-то образом и достигнет 90%, этого будет недостаточно. Придётся вводить нормирование (потребления газа. — RT)», — отмечал главный экономист организации Робин Брукс.

Похожей оценки придерживается и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, во время отопительного сезона заполненные хранилища помогают обеспечивать потребление газа, только если топливо продолжает бесперебойно поступать в страну. Решение проблем с турбиной для «Северного потока» или запуск «Северного потока — 2» могли бы исправить нынешнюю ситуацию, но в условиях политической борьбы Берлина с Москвой действия ФРГ всё чаще лишены экономического смысла, считает специалист.

«Немецкие чиновники принципиально не хотят признавать свои ошибки. Лучше заморозить население и закрыть все заводы, чем разрешить газовый кризис. Из-за высоких цен на газ промышленность Евросоюза становится неконкурентоспособной. Многие предприятия могут закрыться на фоне нехватки газа и высокой себестоимости. Для европейцев высокие цены на газ — это рост коммунальных платежей», — отметил собеседник RT.

Gettyimages.ru

В условиях дорожающего газа стоимость электроэнергии в Германии за последний год выросла более чем в пять раз, c €68 до €345 за 1 МВт⋅ч, свидетельствуют данные биржи Nord Pool. В текущих условиях власти Германии собираются ввести дополнительный сбор для потребителей газа и таким образом переложить на граждан возросшие расходы промышленности на топливо.

Как полагает Артём Деев, по мере приближения отопительного сезона риторика немецких властей может измениться, и действующие ограничения, вероятно, будут пересмотрены. В противном случае страну ожидает рост числа банкротств в различных сферах и усиление социальной напряжённости, уверен аналитик. Более того, по мнению Владислава Антонова, проблемы ФРГ — крупнейшей экономики ЕС — могут передаться другим странам региона.

«Германия уже демонстрирует околонулевую динамику роста экономики. На фоне существенного увеличения расходов населения и бизнеса немецкое правительство будет вынуждено их субсидировать и войти в полосу рецессии. Реализация этого негативного сценария сегодня весьма вероятна. ФРГ, как главная экономика Европы, может стать ключевым драйвером развития экономического кризиса в еврозоне», — заключил Антонов.