«После конфискации собственности РФ»: в Совфеде заявили, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа
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Украина не может считаться безопасной страной для транзита газа. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале.
«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», — написал Клишас.
Напомним, в марте Владимир Зеленский подписал закон об изъятии на Украине собственности России и её резидентов. При этом в мае была утверждена законодательная инициатива, разрешающая киевскому режиму изымать имущество лиц, поддерживающих спецоперацию Вооружённых сил РФ. Среди прочего она была направлена на конфискацию собственности председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Накануне президент Украины сообщил, что на территории страны изъяты российские активы на сумму $765 млн. При этом, по данным украинского кабмина, в ближайшее время будет конфисковано ещё 903 объекта, принадлежащих российскому государству. Речь идёт об активах подпавших под санкции граждан, российских компаний и банков.
Заметим, что ещё в мае Владимир Путин обращал внимание на ситуацию, при которой изымаются объекты, которые принадлежат РФ: «Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, то это приведёт только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом».
Говоря о транзите газа, напомним, что «Газпром» и «Нафтогаз» в 2019 году заключили пятилетний контракт, который прекратит действие в декабре 2024 года. В первой половине июля в МИД России допустили возможность продления транзита, если в Европе сохранится спрос на российское голубое топливо, а украинская газотранспортная система будет пребывать в рабочем состоянии.
«Транзит через Украину осуществлять опасно»
По мнению политолога Александра Дудчака, киевский режим превратил Украину в государство, которое ведёт террористическую деятельность против своих же граждан.
«При всех нынешних событиях были какие-то негласные границы. Но в Киеве решили, что ни одно дно не должно остаться непробитым и ни одна красная линия не должна остаться непересечённой… Как можно дальше их воспринимать? Клишас прав. Транзит через Украину осуществлять опасно, потому что в любой момент он может быть перехвачен. Может начаться отбор без каких-либо компенсаций. Можно ждать от Украины даже того, чего ждать в принципе невозможно», — указал собеседник RT.
Ранее депутат и экс-спикер Верховной рады, бывший глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в своей колонке в одном из украинских СМИ заявил, что Украина должна изымать «остаток» российского газа из трубопроводов, проходящих по её территории.Также на russian.rt.com «Все надежды рухнули»: почему Канада отказала Украине в способности заместить поставки «Северного потока»
В свою очередь, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов напомнил, что украинские власти ещё со времён президентства Леонида Кучмы не стеснялись заявлять об изъятии российских активов, в частности газа. По его мнению, сотрудничество с Украиной не первый год сопряжено для России с большим экономическим риском.
«Да и за последние восемь лет конфискация российской собственности шла повально», — констатировал эксперт в беседе с RT.