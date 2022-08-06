«После конфискации собственности РФ»: в Совфеде заявили, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа

Решение киевского режима о конфискации российских активов свидетельствует о том, что Украина перестала быть безопасной страной для транзита газа, указал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Ранее Владимир Зеленский заявил об изъятии российских активов на $765 млн. Как отмечают эксперты, последние годы на Украине конфискация российской собственности «шла повально».

Украина не может считаться безопасной страной для транзита газа. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале.

«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», — написал Клишас.

Напомним, в марте Владимир Зеленский подписал закон об изъятии на Украине собственности России и её резидентов. При этом в мае была утверждена законодательная инициатива, разрешающая киевскому режиму изымать имущество лиц, поддерживающих спецоперацию Вооружённых сил РФ. Среди прочего она была направлена на конфискацию собственности председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Накануне президент Украины сообщил, что на территории страны изъяты российские активы на сумму $765 млн. При этом, по данным украинского кабмина, в ближайшее время будет конфисковано ещё 903 объекта, принадлежащих российскому государству. Речь идёт об активах подпавших под санкции граждан, российских компаний и банков.

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Заметим, что ещё в мае Владимир Путин обращал внимание на ситуацию, при которой изымаются объекты, которые принадлежат РФ: «Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, то это приведёт только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом».

Говоря о транзите газа, напомним, что «Газпром» и «Нафтогаз» в 2019 году заключили пятилетний контракт, который прекратит действие в декабре 2024 года. В первой половине июля в МИД России допустили возможность продления транзита, если в Европе сохранится спрос на российское голубое топливо, а украинская газотранспортная система будет пребывать в рабочем состоянии.

«Транзит через Украину осуществлять опасно»

По мнению политолога Александра Дудчака, киевский режим превратил Украину в государство, которое ведёт террористическую деятельность против своих же граждан.

«При всех нынешних событиях были какие-то негласные границы. Но в Киеве решили, что ни одно дно не должно остаться непробитым и ни одна красная линия не должна остаться непересечённой… Как можно дальше их воспринимать? Клишас прав. Транзит через Украину осуществлять опасно, потому что в любой момент он может быть перехвачен. Может начаться отбор без каких-либо компенсаций. Можно ждать от Украины даже того, чего ждать в принципе невозможно», — указал собеседник RT.

Ранее депутат и экс-спикер Верховной рады, бывший глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в своей колонке в одном из украинских СМИ заявил, что Украина должна изымать «остаток» российского газа из трубопроводов, проходящих по её территории.

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В свою очередь, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов напомнил, что украинские власти ещё со времён президентства Леонида Кучмы не стеснялись заявлять об изъятии российских активов, в частности газа. По его мнению, сотрудничество с Украиной не первый год сопряжено для России с большим экономическим риском.

«Да и за последние восемь лет конфискация российской собственности шла повально», — констатировал эксперт в беседе с RT.