В МИД России допустили возможность продления украинского транзита после 2024 года

Россия допускает возможность продления транзита через Украину после 2024 года в случае сохранения спроса в Европе и пребывания украинской газотранспортной системы в рабочем состоянии. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа. Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него. Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита», — заявил он в интервью РИА Новости.

Биричевский отметил, что Россия выполняет все свои обязательства по нынешнему контракту на поставки газа, и напомнил, что транзит ограничивают украинские власти.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о продолжении поставок газа в Европу через территорию Украины после 2024 года, если будет наблюдаться спрос.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что страны Евросоюза продолжают готовиться к риску полной остановки поставок газа из России.