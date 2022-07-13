В МИД России допустили возможность продления украинского транзита после 2024 года

Короткая ссылка
Россия допускает возможность продления транзита через Украину после 2024 года в случае сохранения спроса в Европе и пребывания украинской газотранспортной системы в рабочем состоянии. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
В МИД России допустили возможность продления украинского транзита после 2024 года
  • РИА Новости

«ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа. Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него. Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита», — заявил он в интервью РИА Новости.

Биричевский отметил, что Россия выполняет все свои обязательства по нынешнему контракту на поставки газа, и напомнил, что транзит ограничивают украинские власти.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о продолжении поставок газа в Европу через территорию Украины после 2024 года, если будет наблюдаться спрос.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что страны Евросоюза продолжают готовиться к риску полной остановки поставок газа из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить