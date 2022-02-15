Путин прокомментировал возможность поставок газа в Европу через Украину после 2024 года
- РИА Новости
«Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года», — заявил Путин.
Он напомнил, что именно тогда истекает срок действующего контракта на транзит через Украину.
По словам главы государства, это будет возможно в случае, если будет спрос со стороны европейских импортёров и если ГТС Украины будут технически исправны.
Ранее британский премьер Борис Джонсон и президент США Джо Байден заявили о необходимости для европейских стран снизить зависимость от российского газа, а также отметили наличие «окна» для дипломатии в разрешении украинского кризиса.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу.