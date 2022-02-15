Путин прокомментировал возможность поставок газа в Европу через Украину после 2024 года

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о продолжении поставок газа в Европу через территорию Украины после 2024 года, если будет наблюдаться спрос.
Путин прокомментировал возможность поставок газа в Европу через Украину после 2024 года
  • РИА Новости

«Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года», — заявил Путин.

Он напомнил, что именно тогда истекает срок действующего контракта на транзит через Украину.

По словам главы государства, это будет возможно в случае, если будет спрос со стороны европейских импортёров и если ГТС Украины будут технически исправны.

Ранее британский премьер Борис Джонсон и президент США Джо Байден заявили о необходимости для европейских стран снизить зависимость от российского газа, а также отметили наличие «окна» для дипломатии в разрешении украинского кризиса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу.

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